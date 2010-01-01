  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۳۹

بانوان ایرانی به تورنمنت چهارجانبه فوتسال برزیل دعوت شدند

بانوان ایرانی به تورنمنت چهارجانبه فوتسال برزیل دعوت شدند

از سوی کنفدراسیون فوتبال برزیل بانوان فوتسالیست کشورمان به تورنمنت چهارجانبه این کشور دعوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سفر عباس ترابیان، رئیس کمیته فوتسال ایران به برزیل بحث حضور تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان در تورنمنت چهارجانبه این کشور مطرح شد.

برزیلی‌ها در نیمه دوم سال 2010 میلادی برگزار کننده این تورنمنت چهارجانبه خواهند بود که قرار است با حضور تیم‌های ملی بانوان برزیل، آرژانتین، مجارستان و ایران برگزار شود.

در صورتی که تیم ملی فوتسال بانوان ایران بتواند نتایج قابل قبولی را در این تورنمنت چهارجانبه به دست آورد، این شانس را خواهد داشت تا در ماه نوامبر 2010 در جام جهانی فوتسال بانوان نیز شرکت کند.

کد مطلب 1009076

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها