بانوان ایرانی به تورنمنت چهارجانبه فوتسال برزیل دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سفر عباس ترابیان، رئیس کمیته فوتسال ایران به برزیل بحث حضور تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان در تورنمنت چهارجانبه این کشور مطرح شد.

برزیلی‌ها در نیمه دوم سال 2010 میلادی برگزار کننده این تورنمنت چهارجانبه خواهند بود که قرار است با حضور تیم‌های ملی بانوان برزیل، آرژانتین، مجارستان و ایران برگزار شود.

در صورتی که تیم ملی فوتسال بانوان ایران بتواند نتایج قابل قبولی را در این تورنمنت چهارجانبه به دست آورد، این شانس را خواهد داشت تا در ماه نوامبر 2010 در جام جهانی فوتسال بانوان نیز شرکت کند.