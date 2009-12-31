مازندران از اهداف برنامه چهارم در بیمه محصولات کشاورزی عقب مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس یزدان پناه بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه کشاورزی مازندران اظهار داشت: بر اساس اهداف برنامه چهارم توسعه باید 50 درصد اراضی کشاورزی کشور تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: این رقم در مازندران 20 درصد بوده که با اهداف برنامه چهارم توسعه مغایرت دارد.

مدیر خدمات بیمه ای صندوق بیمه محصولات کشاورزی مازندران با بیان اینکه در حال حاضر 100 محصول کشاورزی بیمه شده در کشور وجود دارد، گفت: این میزان در مازندران برای بیمه محصولات کشاورزی شامل حال 30 محصول کشاورزی و 16 محصول دامی می شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرکتهای بیمه گر استان بر اساس روش هزینه تولید هستند که باید بیمه های تضمین تولید، بیمه درآمد و بیمه قیمت جایگزین این بیمه ها شده تا رغبت کشاورزان برای بیمه محصولاتشان مضاعف شود.

وی بیان داشت: سرمایه مورد نیاز برای اجرای طرحهای فوق وجود نداشته است که امیدواریم با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بسیاری از مشکلات بیمه ای کشاورزان رفع شود.