تنها غار خفاش کشور ناشناخته مانده است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی پور احمد در حاشیه بازدید از غار خفاش در شهرستان دهلران از توابع استان ایلام اظهار داشت: غار خفاش یکی از پدیده های نادر طبیعی کشور و میان کشورهای منطقه است که حدود یک کیلومتر از چشمه های آبگرم شهرستان دهلران فاصله دارد.

وی بیان داشت: این غار طبیعی حدود 265 متر طول دارد و دارای استالاکیتها و استالاکمیتهای فراوانی است و ده ها گونه از خفاش دمدار- خفاش بال پهن در آن زندگی می کنند و این غار بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: فراوانی خفاش در این غار که تعداد آنها به ده ها هزار می رسد باعث می شود در هنگام غروب در زمان خروج این خفاشان از غار که اغلب به صورت دسته های بزرگ انجام می شود، فضای جالبی را برای علاقمندان به طبیعت ایجاد کند.

پور احمد افزود: این خفاشها مسیر سه کیلومتری تا شهر را طی می کنند و بعد از مدتی به محل غار باز می گردند.

این کارشناس با اشاره به اینکه در تاریخ آمده است که دهلران در کنار تپه تاریخی "علی کش" اولین مهد تمدن کشاورزی در غرب فلات ایران است، خاطرنشان کرد: این غار به عنوان یکی از غارهای مهم و دست نخورده جهان به عنوان اولین غار خفاش و مورد توجه گردشگران و محققان و دانشمندان قرار داشته است.

این غار در سه کیلومتری شمال شرقی شهر دهلران در دامنه کوهی مشرف به دره و چشمه های آب گرم دهلران واقع شده است.

این غار به علت زندگی میلیونها خفاش در داخل آن، به غار خفاش معروف شده است و خفاشهای آن از نوع دم دار و بزرگ هستند.

این غار دهلیزهای وسیعی دارد که عمق بعضی از قسمتهای آن به 400 متر می رسد و غار خفاش دهلران یکی از غارهای تاریخی عصر غارنشینی است که بعدها به زیستگاه خفاش تبدیل شده است.

موضوع مورد توجه این غار وجود توده عظیم و ضخیم فضله خفاش در کف غار است که طی هزاران سال پدید آمده است و کشاورزان از آن برای تقویت زمینهای زراعی استفاده می کنند.

غار خفاش در فهرست آثار ملی ثبت شده و مورد حفاظت و مراقبت است.