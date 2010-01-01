به گزارش خبرنگار مهر، نشست اهالی تنیس روی میز با معاون سازمان تربیت بدنی 19 دیماه در هتل المپیک برگزار خواهد شد. بررسی عملکرد سال 87 این فدراسیون و تصویب تقویم و برنامههای سال آینده از محورهای اصلی در مجمع عمومی فدراسیون تنیس روی میز خواهد بود.
همچنین صبح روز 19 دیماه و پیش از آغاز مجمع عمومی فدراسیون تنیس روی میز، سمینار روسای هیئتهای سراسر کشور برگزار میشود.
بعد از 12 سال این نخستین مجمع عمومی فدراسیون تنیس روی میز است که بدون حضور شاهرخ شهنازی - رئیس برکنار شده این فدراسیون - برگزار خواهد شد.
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