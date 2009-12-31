هتاکان به حرمت عاشورا به شدت مجازات می شوند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان خراسان رضوی ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در ادامه سفر خود به این استان در جمع مردم فریمان با گرامیداشت یاد شهید مطهری به عنوان یکی از فرزندان این شهر ، بر توجه به آبادانی و توسعه فریمان تاکید کرد.

وی به توجه شهید مطهری به عدالت اشاره و تصریح کرد: تعریف ایشان از عدالت این بود که افراد بتوانند شغل مناسب شان خودشان داشته باشند و این از مطالبات مردم است و دولت و همه دستگاه ها تلاش کنند توسعه متوازن در همه کشور ایجاد شود لذا اهتمام به توسعه شهر فریمان امری است که متناسب با دغدغه آن شهید والامقام است.

رئیس مجلس با اشاره به لفاظی های آمریکا در تغییر رفتار با مسلمانان گفت: از آن سو این سخنان را در خصوص تغییر بیان می کنند اما از طرفی دیگر یکباره وقتی دیدند زمینه ای از اخلال می تواند در ایران وجود داشته باشد دندانهای تیزشان را هویدا کردند و در نهایت رفتارهای اوباما تردیدهایی را در کل جهان اسلام بوجود آورد. در 5-6 ماه گذشته نیز نگاه موذیانه آنها به ایران مشخص شد.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: مردم با این حضور خود یکصدا اعتقاد راسخ خود به ولایت فقیه و حضرت آیت الله خامنه ای را نشان دادند.

جمعیت حاضر یکصدا فریاد زدند قوه قضائیه انتقام انتقام. اما لاریجانی خطاب به مردم گفت: نگویید انتقام بگویید عدالت. ما از همه دستگاه ها می خواهیم که با این افراد که به آرمانهای انقلاب توهین و امکانات مردم را از بین بردند عدالت را اجرا کنند.

مردم شعار آشوبگر، آشوبگر باید اعدام گردد سر دادند و لاریجانی گفت: شما مطمئن باشید این اراده شما محقق خواهد شد و این افراد مجازات سنگین می شوند تردید نداشته باشید جو سازی های رژیم های قبلی تاثیری در اراده ما برای مجازات این افراد نخواهد داشت و با آنان رفتار محکمی خواهد شد.

وی در ادامه به انزجار مردم از بگومگوها و مجادلات سیاسی سخن گفت و یادآور شد: مردم با حضورشان یک هشدار باش به سیاسیون دادند تا حواسشان را جمع کنند و در قضایا لجاجت نکنند شما راه را نشان دادید فضای کشور باید آرام باشد تا مسئولان خدمات خود را انجام دهند.

لاریجانی پس از این برنامه با حضور در مشهد به حرم مقدس امام رضا (ع) می رود.