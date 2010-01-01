به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی شامگاه پنجشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس موسسه آموزش و پژوهش قضا در قم در گفتگو با خبرنگاران افزود: در جریان هتک حرمت در روز عاشورا در تهران بیش از 500 نفر که جرائم مختلفی داشتند توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند که پس از آن دادسرای تهران با سرعت کار خود را شروع کرده و باز‌جویان در حال پیگیری هستند تا پرونده به دادگاه ارسال شود.



وی، قرار بازداشت در دادسرا را شدیدترین قرار صادر شده عنوان کرد و افزود: برای این افراد به هیچ وجه قرار کفالت و وثیقه صادر نخواهد شد.



معاول اول رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه حضور مردم در راهپیمایی روز چهارشنبه به آشوب‌گران درس بزرگی داد، افزود: دستگاه‌های ذیربط و نیروی انتظامی باید به وظیفه قانونی خود عمل کنند و با قدرت با فتنه‌جویان برخورد کنند تا دیگر کسی جرأت ایجاد نا‌امنی نداشته باشد.



وی تأکید کرد: حرکت پلیس باید پیشگیرانه باشد تا اغتشاشی صورت نگیرد.



رئیسی در ادامه افزود: اگر دشمنان رهنمود‌های رهبری را به کار نبندند و به دشمنی خود اصرار بورزند، دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی با قوت با آنها برخورد خواهند کرد.



معاون اول قوه قضائیه با اشاره به مشخص شدن ماهیت اغتشاشگران برای ملت تصریح کرد: اینان با شعار‌های خود روشن کردند دشمنان دین و انقلاب اسلامی هستند و ارزش‌های انقلاب و اسلام را با شعار‌های ضد دین زیر پا گذاشتند.



وی در ادامه، رئیس جمهور آمریکا، اسرائیل، انگلیس و منافقان را حامی بزرگ این جریانات عنوان کرد و بیان داشت: اینان در برابر اسلامیت نظام ایستاده ‌اند اما دستگاه‌ قضا رسیدگی به این حوادث را پیش روی خود قرار داده است و آنان را به جایی نخواهند برد.



وی کوچکترین غفلت در این راستا را جایز ندانست و ادامه داد: در زمینه برخورد با اغتشاشگران مصمم هستیم چرا که مبانی فقهی ما تکلیف کسانی که ایجاد وحشت کرده و اموال مردم را تخریب کرده‌اند روشن کرده و مصداق آن عنوان محارب است.



رئیسی اظهار داشت: دشمن بداند با انجام پروژه کشته‌ سازی به منظور تحریک اذهان مردم دنیا، نمی ‌تواند جریان فتنه در ایران را مدیریت کند و جنگ نرم در ایران جواب نمی‌دهد چرا که دشمنان، مردم و اراده آنان را نمی‌شناسند و در این مسئله پشیمانی شدیدی نصیب رئیس جمهوری آمریکا و گروه‌های مخرب می‌شود.



وی گفت: گروه‌ها و جریانات سیاسی مرز‌های خود را از دشمن جدا کنند.