ذخیره نفتی کشور تا 70 سال آینده به اتمام می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام حسین اسلامی در دومین همایش نقش علوم محیطی در فناوری های هسته ای کشور در ساوه افزود: بالندگی کشور در مباحث علمی مدیون انقلاب اسلامی است چرا که هم اکنون ایران به برکت انقلاب اسلامی روی پای خویش ایستاده است و با اتکا به خداوند متعال به ساخت زیردریایی و هواپیمای جنگی، انواع موشکهای دور برد و دانش هسته ای دست یافته است.

وی اضافه کرد: ایران با نگرش ولایت فقیه از بند وابستگی به استعمارگران و مستکبران رها شده به استقلال و نوآوری های علمی بسیاری دست یافته است.

وی با اشاره به محدود بودن منابع سوختی تجدید ناپذیر اظهار داشت: ذخیره نفتی کشور تا 70 سال آینده به پایان خواهد رسید بنابراین باید از هم اکنون به فکر انرژی تجدید پذیر برای جایگزینی آن باشیم چرا که در صورت بی توجهی به این موضوع در آینده با مشکلات جدی در تامین انرژی مورد نیاز خود روبه رو خواهیم شد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس با بیان اینکه ایران در اندیشه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای است و غرب به خوبی از قصد ایران در این موضوع مطلع است، اظهار داشت: نگرانی آنها از استقلال ایران در تولید این دانش است و آنان به خوبی می دانند که با رشد فزاینده جمعیت و منابع محدود موجود برای رفع چالشهای پیش رو ناچار به تامین انرژی از طریق روش های نوین هستیم و به همین علت همواره با سنگ اندازی در مسیر اراده ملت ایران می کوشند جمهوری اسلامی را به خود وابسته نگاه دارند.

نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: میزان منابع نفتی جمهوری اسلامی ایران هشت درصد است در حالیکه این میزان در کشورهای عربی 60 درصد، روسیه 13 درصد و آمریکا نیز 12 درصد است که با وجود منابع نفتی کمتر ایران بسیاری از کشورهای دارای نفت در حال برنامه ریزی برای استفاده از انرژی هسته ای هستند که این موضوع نشان از سیاسی بودن مخالفتها با دستیابی ایران به فناوری صلح آمیز هسته ای از سوی غرب دارد.

وی با بیان اینکه ایران در مقایسه با این کشورها میزان منابع نفتی کمتری در اختیار دارد، افزود: براساس ارزیابی ها و محاسبات نسبی در پژوهشکده های مجلس و نفت، مخازن نفتی ایران تنها تا 70 سال دیگر دارای ذخیره هستند و بنابر این برای جلوگیری از بروز مشکل برای نسل های آینده ناگزیر به استفاده از فناوری هسته ای برای تولید انرژی هستیم.

اسلامی گفت: یک لیتر نفت 12 کیلووات انرژی تولید می کند در حالیکه یک کیلوگرم اورانیم پنج درصدی، 23 میلیون کیلووات انرژی تولید می کند که با توجه به این موضوع باید در این راه تلاش بیشتری صورت گیرد.