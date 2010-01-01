به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سید هاشم حسینی بوشهری در مراسم چهلمین روز ارتحال آیتالله مهدی قاضی که با حضور آیات عظام مکارم شیرازی و سبحانی، علما و اساتید حوزه و دانشگاه و جمعی از مسئولان در حسینیه شهدا قم برگزار شد، ضمن تجلیل از خدمات کم نظیر مرحوم آیتالله قاضی خرمآبادی اظهار داشت: تأسیس دانشگاه قم، تربیت اساتید و قضات متعهد و متخصص، کادرسازی و تربیت نیروهای مؤمن در جامعه از جمله مهمترین برکات فعالیت آیتالله قاضی در زمان حیاتشان بود.
وی همچنین با اشاره به پیام مقام معظم رهبری درباره ارتحال این عالم مبارز و انقلابی تصریح کرد: ایشان به واقع شخصیتی خدوم و محبوب و انقلابی بود که چه در زمان طاغوت و چه پس از پیروزی انقلاب منشأ خدمات بیشماری به جامعه علمی و مذهبی و فرهنگی شد.
حسینی بوشهری با تأکید بر اهمیت توجه همگان به فضایل اخلاقی در زندگی دنیوی گفت: این همه آیات و روایات دینی به ما میگوید که تا زنده هستیم قدر عمر خود را بدانیم و از آن در مسیر کسب فیوضات اخلاقی بهره ببریم.
وی در پایان اضافه کرد: بر پایی چنین مجالس ختمی در حقیقت به منزله یادآوری به ما برای تأمل و تفکر در زندگانی دنیوی است.
قم - خبرگزاری مهر: نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، کادرسازی و تربیت نیروهای مؤمن و متعهد را از جمله مهمترین خدمات مرحوم آیتالله قاضی عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سید هاشم حسینی بوشهری در مراسم چهلمین روز ارتحال آیتالله مهدی قاضی که با حضور آیات عظام مکارم شیرازی و سبحانی، علما و اساتید حوزه و دانشگاه و جمعی از مسئولان در حسینیه شهدا قم برگزار شد، ضمن تجلیل از خدمات کم نظیر مرحوم آیتالله قاضی خرمآبادی اظهار داشت: تأسیس دانشگاه قم، تربیت اساتید و قضات متعهد و متخصص، کادرسازی و تربیت نیروهای مؤمن در جامعه از جمله مهمترین برکات فعالیت آیتالله قاضی در زمان حیاتشان بود.
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