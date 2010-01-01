به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام سید هاشم حسینی بوشهری در مراسم چهلمین روز ارتحال آیت‌الله مهدی قاضی که با حضور آیات عظام مکارم شیرازی و سبحانی، علما و اساتید حوزه و دانشگاه و جمعی از مسئولان در حسینیه شهدا قم برگزار شد، ضمن تجلیل از خدمات کم نظیر مرحوم آیت‌الله قاضی خرم‌آبادی اظهار داشت: تأسیس دانشگاه قم، تربیت اساتید و قضات متعهد و متخصص، کادرسازی و تربیت نیر‌وهای مؤمن در جامعه از جمله‌ مهمترین برکات فعالیت‌ آیت‌الله قاضی در زمان حیاتشان بود.



وی همچنین با اشاره به پیام مقام معظم رهبری درباره ارتحال این عالم مبارز و انقلابی تصریح کرد: ایشان به واقع شخصیتی خدوم و محبوب و انقلابی بود که چه در زمان طاغوت و چه پس از پیروزی انقلاب منشأ خدمات بی‌شماری به جامعه علمی و مذهبی و فرهنگی شد.



حسینی بوشهری با تأکید بر اهمیت توجه همگان به فضایل اخلاقی در زندگی دنیوی گفت: این همه آیات و روایات دینی به ما می‌گوید که تا زنده هستیم قدر عمر خود را بدانیم و از آن در مسیر کسب فیوضات اخلاقی بهره‌ ببریم.



وی در پایان اضافه کرد: بر پایی چنین مجالس ختمی در حقیقت به منزله یادآوری به ما برای تأمل و تفکر در زندگانی دنیوی است.