کشته شدن 9 نفر در جاده بم/ جاده بم همچنان در انتظار احداث باند دوم

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محور کرمان - بم که شرق کشور و هشت شهرستان شرقی و جنوبی کرمان و همچنین استان هرمزگان را به مرکز کشور متصل می کند بارها شاهد تصادفهای دلخراش و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مسافران بوده است.

شامگاه پنجشنبه نیز یک دستگاه اتوبوس که از زاهدان عازم یزد بود در کیلومتر 130 این جاده در حوالی روستای "تهرود" واژگون شد و طبق آخرین آمار تاکنون 9 نفر از سرنشینان این سانحه کشته و تعداد زیادی نیز زخمی شده اند.

فرمانده پلیس راه استان کرمان در این زمینه گفت: این تصادف ساعت 18 و 30 دقیقه شامگاه پنجشنبه در حوالی روستای تهرود روی داده است.

سرهنگ مسعود غفوریان دلیل بروز این سانحه را خروج اتوبوس از جاده و واژگونی آن ذکر کرد و افزود: تاکنون طبق آمار 9 نفر از مسافران کشته شده اند و زخمی ها نیز به بیمارستان منتقل شده اند.

سرهنگ غفوریان گفت: مصدومان و کشته شده های این سانحه دلخراش به بیمارستانهای کرمان و بم منتقل شده اند.

وی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از قربانیان تصادف از اتباع افاغنه هستند، گفت: علت تصادف در حال بررسی است.

به گفته مسئولان طرح ساخت باند دوم جاده کرمان - بم به دلیل عدم تامین اعتبار از سوی بانک جهانی با کندی پیش می رود.

این درحالیست که طبق آمار تعداد زیادی از تصادفات جاده ای کرمان نیز به دلیل واژگونی خودرو روی می دهد که دلیل اصلی این امر نیز کمبود مراکز رفاهی بین جاده ای و طولانی بودن راه های استان کرمان و درنهایت خستگی راننده است.

احداث باند دوم جاده کرمان - بم متوقف شده است

مدیرکل راه و ترابری کرمان در زمینه وضعیت جاده کرمان - بم با اشاره به توقف پروژه باند دوم محور کرمان - بم گفت: به دلیل عدم پرداخت وام بانک جهانی پروژه باند دوم کرمان - بم متوقف شده است.

سیدعلی خانی اظهار داشت: اعتبار پروژه باند دوم جاده کرمان - بم از محل وام بانک جهانی اختصاص یافته بود اما پس از شروع این پروژه بانک جهانی به تعهدات خود عمل نکرد و وام این پروژه توسط این بانک پرداخت نشد.

وی گفت: به همین دلیل این پروژه هم اکنون متوقف شده است و به زودی برای رفع این مشکل پروژه باند دوم جاده کرمان - بم به مناقصه گذاشته می شود.

مدیرکل راه و ترابری کرمان افزود: تاکنون 45 کیلومتر این جاده از سمت ماهان تا سه راهی راین دو بانده شده است و همچنین هشت کیلومتر از سمت بم تا سه راهی دارزین نیز آمده است.