خبرگزاری مهر عنوان برتر جشنواره مطبوعات استان قزوین را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های استان قزوین که پنجشنبه شب با حضور آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه وامام جمعه قزوین، حجت الاسلام ابوترابی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، احمد عجم استاندار و خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه های خبری در سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد آثار برتر در بخشهای مختلف معرفی و لوح تقدیر و تندیس گرفتند.

در این جشنواره که بیش از 250 نفر شرکت داشتند در بخش خبر محمد رضا جباری خبرنگار خبرگزاری مهر اول شد و لوح تقدیر و تندیس جشنواره را به خود اختصاص داد.

در این بخش اعظم افتخاری از خبرگزاری فارس دوم شد و احمد حق شنو از روزنامه جام جم رتبه سوم را کسب کرد.

در بخش تیتر اسدالله طاهرخانی از هفته نامه آوای تات قزوین اول شد، افشاری از هفته نامه حدیث در رده دوم و عبدالعظیم موسوی از هفته نامه ولایت در رده سوم جای گرفت.

در طنز مکتوب، رضا طاهر خانی از حدیث قزوین اول شد و امیرعلی رضایی از هفته نامه تاک قزوین در مکان دوم جای گرفت.

در مصاحبه، امید مافی از آوای قزوین، امیر رجبی از روزنامه اعتماد و فرهاد رشوند از هفته نامه مینودر قزوین به ترتیب اول تا سوم شدند.

در گزارش تحلیلی توصیفی، نصیبه عبداللهی از هفته نامه رایحه مهر، محدثه امین زاد از روزنامه ایران و محبوبه امیدوار از هفته نامه مینودر در رده های اول تا سوم جای گرفتند.

در بخش مقاله و یادداشت سیاسی مقام اول نصیب احمد کاشانی پور از ولایت شد، کریم شفیع خانی از مینودر دوم شد و رکسانا رضایی از آوای تات قزوین در جایگاه سوم قرار گرفت.

در مقاله اقتصادی نیز حسین کشاورز از ولایت به عنوان نفر اول معرفی شد.

در سرمقاله و یادداشت ادبی، محمد جواد عارف از هفته نامه اخلاص اول و احد چگینی از مجله صدای صنعت دوم شد.

در مقاله ادبی و هنری، روزبه استیفایی از هفته نامه اخلاص اول شد و سید ایمان حیاتی از حدیث هم در مکان دوم جای گرفت.

در مقاله ورزشی اسماعیل حسینی از حدیث، محمد بهرامی از ولایت و معین الدین رضایی از مینودر رده های اول تا سوم را کسب کردند.

در بخش طراحی، حسین طاهری از ولایت و در جدول و سرگرمی زهرا سادات هاشمی از حدیث شایسته تقدیر معرفی شدند.

در بخش مقاله و یادداشت اجتماعی، مریم نوری از روزنامه جام جم به عنوان نفر اول معرفی شد، شاپور کریمی از هفته نامه ولایت و محمود رضا حقیقت از رایحه مهر به ترتیب دوم وسوم شدند.

در یادداشت علمی، فهیمه مجتهد زاده، سارا شریعتی و سید عبدالعظیم میر معزی هر سه از فصل نامه نظام مهندسی به ترتیب اول تا سوم شدند.

در بخش مقاله فرهنگی و مذهبی احمد بیگلری از اخلاص، پروین پرستو از ولایت و فاطمه محبی منش از دو هفته نامه مادران و دختران رده های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در صفحه آرایی مهدیه خسروی از هفته نامه رایحه مهر، علیرضا جلالی از تاک و عاطفه گروسی از ولایت جوایز اول تا سوم جشنواره را کسب کردند.

در قسمت عکس جشنواره هم عرفان دادخواه از خبرگزاری فارس اول شد، نسرین فرجی از خبرگزاری شبستان دوم و اسلام آخوندی از روزنامه ایران به ترتیب دوم و سوم شدند.

در بخش های ویژه زنان، مریم تهرانچی از دو هفته نامه مادران و دختران، در بهداشت ودرمان ابوالفضل امیر دیوانی از ولایت، در ایثار و شهادت محمدرضا رجایی پور از ولایت، در مدیریت شهری زینب محبی از پیام شهر، در اصلاح الگوی مصرف منوچهر دبیر سیاقی از ولایت، در میراث فرهنگی دادگر خانبانی از روزنامه اطلاعات، در بخش ویژه نماز زهرا اسماعیلی از فصل نامه مینوی خرد، ودر نوقلمان زینب فاضلی از هفته نامه تاک به عنوان افراد برتر معرفی شدند.

در قسمت وبلاگ نویسی هم کاوه بغدادچی، محمود صارمی، محمد چیتگرها وزهره عبابافها شایسته تقدیر شناخته شدند.

همچنین خبرگزاری فارس به عنوان پر مخاطب ترین مرجع معرفی و لوح تقدیر به هاشمی اهدا شد.

دراین مراسم از یک ربع قرن خدمات پیش کسوت عرصه مطبوعات کشور مرتضی نبوی هم با اهدا لوح و هدایایی تجلیل شد.

در حاشیه جشنواره نمایشگاه مطبوعات استانهای سراسر کشور در معرض دید خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه های مکتوب و خبرگزاریها قرار گرفت.