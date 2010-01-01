هشت مخزن جدید آب در شهرهای مازندران ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمدعلی سلیمی در جلسه تجهیز منابع آب استان در ساری اظهار داشت: این مخازن جمعا 22 هزار و 400 متر مکعب ظرفیت دارند و مبلغ 13 میلیارد و 856 میلیون ریال اعتبار هزینه ساخت آنهاست.

وی خاطرنشان کرد: تا پایان آذر ماه سال جاری کار ساخت مخزن هزار متر مکعبی چمستان به اتمام رسیده و در دست بهره برداری است.

به گفته سلیمی، عملیات احداث هفت مخزن جدید دو تا 92 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرعامل آبفای مازندران افزود مخزن پنج هزار متر مکعبی سلمان شهر با 92 درصد پیشرفت فیزیکی در مرحله محوطه سازی و لوله گذاری بوده و مخزن هزار متر مکعبی کتالم با 80 درصد پیشرفت در مرحله محوطه سازی، حصارکشی و لوله گذاری اطراف مخزن است.

سلیمی بیان داشت: مخازن 300 متر مکعبی گزنک، 600 و هزار و 500 متر مکعبی خلیل شهر، هزار متر مکعبی بلده، دو هزار متر مکعبی میارکلا و 10 هزار متر مکعبی تنکابن در مرحله طراحی اجرای فوندانسیون و زهکشی قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران همچنین از ساخت سه ایستگاه پمپاژ در شهرهای پل سفید، خلیل شهر و میارکلای ساری خبر داد و گفت: تا کنون 10 تا 70 درصد کارهای ساخت این ایستگاه ها به اتمام رسیده و نصب منصوبات، ساخت اطاقک پمپاژ ، برق رسانی و نصب پمپاژ در پل سفید و طراحی پروژه درخلیل شهر و میارکلا توسط مشاورین پایان یافت.

وی اظهار داشت: به منظور افزایش تامین منابع آب شرب و ارائه خدمات کیفی به مردم استان مشرکت آب و فاضلاب حفاری 18 حلقه چاه آب را در شهرهای استان آغاز کرده است.

سلیمی بیان داشت: حفر این چاه ها تا آذر ماه امسال بین پنج تا 100 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیرعامل شرکت آبفای مازندران از اتمام و بهره برداری یک حلقه چاه با آبدهی 50 لیتر در ثانیه در محمودآباد، یک حلقه چاه در بهشهر با آبدهی 70 لیتر در ثانیه و یک حلقه چاه با آبدهی 15 لیتر در ثانیه در رستمکلا خبر داد.