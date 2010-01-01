تیم والیبال نفت محمودآباد به پیروزی برابر دانشگاه آزاد امیدوار است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، معصومه قلی زاده در جمع خبرنگاران گفت: تیم نفت در هفته های اخیر در این مسابقات نتایج خوبی کسب کرده و تیمهای مدعی را نیز شکست داده است.

وی با بیان اینکه تیم دانشگاه آزاد اسلامی تهران تیم پرقدرت در لیگ برتر بانوان است، تصریح کرد: این دیدار در تهران برگزار می شود و از حساسیتهای زیادی برخوردار است.

رئیس هیئت والیبال مازندران اضافه کرد: هرچند تیم نفت در خارج از خانه بازی خواهد کرد اما به این معنا نیست که از پیش تیم دست و پا بسته ای باشد.

قلی زاده با اشاره به اینکه تیم نفت بازیکنان خوب و تاثیرگذاری را به خدمت گرفته، اضافه کرد: کادر فنی تیم نفت هم کادری قوی و مجرب است و می تواند روند رو به رشد تیم نفت را در رقابتهای این فصل ادامه دهد.

وی گفت: در حالیکه تیم نفت محمودآباد نخستین سال حضور در لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه های کشور را تجربه می کند، از موقعیت خوبی در میان سایر تیمهای لیگ برتر برخوردار است.

رئیس هیئت والیبال مازندران به دیدار هفته گذشته تیم نفت محمودآباد برابر حریف گیلانی در لیگ برتر والیبال بانوان کشور در محمودآباد اشاره کرد و ادامه داد: تیم نفت محمودآباد در برابر چای رحمت گیلان با نتیجه 3 بر صفر و با امتیازهای 25 بر 13، 25 بر 18 و 25 بر 14 پیروز شد.

نفت محمودآباد در پایان هفته هشتم مسابقات لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه های کشور با کسب شش پیروزی و دو شکست و با 14 امتیاز، در مکان سوم جدول رده بندی لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه های کشور قرار دارد.

تیم نفت محمودآباد تنها نماینده مازندران در مسابقات این فصل لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه های کشور است.