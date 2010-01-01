صنایع چوبی محبوبی آمل در فوتسال دسته یک کشور در خانه متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، تیم صنایع چوبی محبوبی آمل در هفته هشتم و آغاز دور برگشت مسابقات فوتسال دسته یک باشگاه های کشور در سالن ورزشی پیامبر اعظم این شهر میزبان تیم آرین بتن قزوین بود و در پایان به تساوی دست یافت و دو تیم نیمه نخست مسابقه را با تساوی بدون گل به رختکن رفتند.

در آغاز نیمه دوم مسابقه تیم صنایع چوبی با طراحی حملات خود بر روی دروازه میزبان خود صنایع چوبی و بر خلاف جریان مسابقه با یک ضدحمله سریع و جا ماندن مدافعان تیم صنایع، به گل نخست مسابقه دست یافت.

تیم میهمان دست از حملات خود برنداشت و چند موقعیت جدی و خطرناک بر روی دروازه تیم صنایع به وجود آورد که با بی دقتی مهاجمانش ناکام ماند.

این نتیجه در خانه برای صنایع چوبی چندان خوشایند نبود و با دستورات کنار زمین سرمربی این تیم، موفق شدند در دقایق پایانی مسابقه توسط "رضا کاظمی" بازی را به تساوی بکشاند تا در خانه بازنده نباشند.

تیم صنایع چوبی محبوبی آمل پس از شش هفته ناکامی در هفته هفتم و پایانی دور رفت که هفته گذشته و در حضور حسین شمس که میهمان وی‍ژه این دیدار بود توانست طلسم پیروز نشدنش را برابر تیم شهرداری تبریز بشکند و این تیم چهار بر دو شکست دهد.

تیم صنایع چوبی محبوبی آمل با این تساوی و با کسب هفت امتیاز در مکان هفتم جدول هشت تیمی گروه شمال این مسابقات قرار گرفت.

همچنین تیم شهروند بابل دیگر نماینده مازندران در مسابقات فوتسال دسته یک باشگاه های کشور در دیداری خارج از خانه با نتیجه دو بر یک برابر مدعی فرش آرا مشهد را شکست داد و با 15 امتیاز در مکان دوم جدول رده بندی این مسابقات در گروه شمال قرار گرفت.