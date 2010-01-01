فولادسپاهان قهرمان نیم فصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی دور رفت رقابتهای سوپر لیگ کاراته باشگاههای ایران روز گذشته(پنجشنبه) در سالن شهید معمتدی کارگران برگزار شد.

در این هفته فولاد سپاهان در یک بازی برتر هیئت کاراته زنجان را شکست داد و جمع امتیازات خود را به عدد 27 رساند و قهرمان نیم فصل شد.

مناطق نفت خیز جنوب در این هفته گلساران رشت را از پیش رو برداشت و با 21 امتیاز در جای دوم ایستاد. مقاومت بسیج هم با برتری مقابل برق هرمزگان به برتری رسید و با 21 امتیاز و تفاوت برد انفرادی کمتر به سوم شد.

سوپر لیگ کاراته باشگاههای ایران بعد از پایان دور رفت با برگزاری رقابتهای هفته اول دور برگشت آغاز شد.

رقابت های سوپر لیگ کاراته امروز(جمعه) با انجام 10 دیدار از هفته دوم دور برگشت پیگیری می شود.

نتایج هفته پایاینی دور رفت:

* ارژن فارس 8 - دانشگاه آزاد اسلامی 19

* دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول 10 - سپاهان نوین18

* گلساران رشت 3 - مناطق نفت خیز جنوب23

* باشگاه مقاومت 16- صنعت برق هرمزگان 11

* هیئت کاراته استان زنجان یک - فولاد مبارکه سپاهان 26



نتایج هفته اول دور برگشت:

* ارژن فارس 14- باشگاه مقاومت 13

* فولاد مبارکه سپاهان 20 - صنعت برق هرمزگان 6

* مناطق نفت خیز جنوب 19 - گلساران رشت 8

* دانشگاه آزاد اسلامی 27- هیئت کاراته زنجان یک

* سپاهان نوین 15- دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول 14