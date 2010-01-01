صاحبان قلم با عقل و انصاف به رسالت سنگین خود عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های استان قزوین که پنجشنبه شب در سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین برگزار شد، حجت الاسلام ابوترابی اظهار داشت: اصحاب قلم و رسانه در جامعه تعیین کننده هستند و اگر آنچه شما خبرنگاران می نویسید پشتوانه علمی وعقلانی داشته باشد به تعالی انسانها کمک می کند.

ابوترابی افزود: به هر میزان که صاحبان قلم خود را به زیور اخلاق، دانش و انسان دوستی آراسته و از هوی وهوس و قدرت طلبی دوری کنند می توانند از قلم بهره های بیشتری بگیرند.

وی نقش رسانه های مکتوب را از گفتار و سخنرانی موثرتر دانست و یادآور شد: خوشا به حال کسانی که منصف هستند و با کلمات زیبا، امید و نشاط را در جامعه به ارمغان می آورند.

نائب رئیس مجلس تصریح کرد: فاصله های سیاسی نباید مانع از آن شود که صاحبان عرصه قلم زیبایی ها را زشت ببینند بلکه باید منصفانه در عین نقد، دستاوردها را نیز بازگو کنند تا حق ضایع نشود.

وی به حوادث پس از انتخابات نیز اشاره کرد و گفت: با تضعیف نظام و ارکان کلیدی آن به کدام دستاوردی می خواهیم برسیم که این گونه ارزشها را زیر سئوال می بریم.

نماینده مردم قزوین در مجلس با تقدیر از حضور آگانه مردم در صحنه تصریح کرد: مردم با بصیرت، آگاه و هوشمند کشورمان که همه دستاوردهای نظام را حس می کنند و با تار و پود وجودشان معنای استقلال را درک کرده و به اهمیت جایگاه رهبری در حفظ وحدت ملی پی برده اند با حضور پر شور خود در راهپیمایی ضمن محکوم کردن اهانت به مقدسات با مقام معظم رهبری نیز تجدید بیعت کردند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این مراسم به جایگاه رسانه ها در پدیده جهانی شدن اشاره کرد و گفت: رسانه ها در عصر حاضر به نزدیک شدن مردم جهان و برداشتن فاصله ها کمک کرده اند و به دلیل تاثیر فراوان آن مورد توجه شدید غرب نیز قرار گرفته اند.

مرتضی نبوی افزود: امروز دشمنان با رسانه های مجازی درصدد مقابله با فرهنگ و نظام اسلامی ما هستند و صحنه امروز، جنگ اندیشه و فرهنگ است بنابراین باید هوشیار باشیم و از این ابزار ما هم به نحو مطلوب استفاده کنیم.

مدیر مسئول روزنامه رسالت یادآور شد: درست است که دشمنان بعد از انتخابات جراحاتی به کشور ما وارد کردند اما اینها نیز از زخم ضربه هایی است که از ما خورده اند و امروز شاهدیم که از قدرت آمریکا کاسته شده و دیگر نمی توانند ادعا کنند که فرمانده جهان هستند زیرا اندیشه های انقلاب اسلامی که در جهان شکل گرفته و مردم جهان را تحت تاثیر قرار داده موجب شکستهای پی درپی آنها شده است.

نبوی خاطر نشان کرد: در عرصه مطبوعات و رسانه ها سرمایه های خوبی داریم که می توانیم با حمایت از جوانان هنرمند خود برای ماندگاری فرهنگ در کشور از آنها استفاده کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: به رغم کارهای زیادی که در بخش فرهنگ شده اما هنوز خلا فرهنگی احساس می شود و باید کارهایی خلق کنیم تا تاثیر جهانی داشته باشد و رسانه ها در این میان نقش موثری دارند.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قزوین نیز برگزاری جشنواره مطبوعات را در رشد و اعتلای فعالیت رسانه ها تاثیر گذار دانست و اظهار داشت: با برگزاری سالانه جشنواره ها و برپایی دوره های آموزشی حرفه ای تلاش خواهیم کرد به افزایش کارآمدی فعالان این عرصه کمک کنیم.

محمد حسین شفیعی ها نقش مطبوعات و رسانه ها را در ارائه مسیر درست مهم ارزیابی کرد و گفت: رسالت خبرنگار و دست اندرکاران رسانه ها ایجاب می کند که با علم و بصیرت و دانش روز مسیر درست را به مردم نشان دهند و نقش روشنگری و هدایت را بخوبی ایفا کنند.