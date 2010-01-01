  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۲۶

تکواندو نوجوانان جهان - مکزیک

راهیابی 30 تکواندوکار به اردو نوجوانان / تمرین جداگانه برای جهانی و انتخابی المپیک

راهیابی 30 تکواندوکار به اردو نوجوانان / تمرین جداگانه برای جهانی و انتخابی المپیک

در پایان رقابتهای انتخابی تیم تکواندو نوجوانان ایران 30 تکواندوکار برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان و انتخابی المپیک به اردو آمادگی راه پیدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم رقابتهای انتخابی تیم تکواندو نوجوانان ایران عصر پنجشنبه در سالن خانه تکواندو برگزار شد و در نهایت 30 تکواندوکار در هر دو بخش به اردوی آماده سازی دعوت شدند.

برهمین اساس 8 تکواندوکار به اسامی ابراهیم مرادی، محمود رحیمی، روح الله ابراهیمی، مهرداد نورمحمدی، مرتضی درویش ، حسام گل محمدی ، پوریا ناطمی و یاشار محمودی برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک 2010 نوجوانان به اردو دعوت شدند.

این نفرات زیر نظر فریبرز عسگری تمرینات خود را از صبح روز شنبه آغاز خواهند کرد. ضمن اینکه محمد سلیمانی ، دانیال احمدی ، رضا حسن زاده ، حامد اصلانی ، توحید اسماعیل پور، مهرداد هوشمند ، محمد خمسه ، امیر کمربندی، امیر حسین همایونی ، مهرشاد خلیلی ، مسعود کاظمی ، حسین عبادی ، احمد نوروزی ، محمد جواد اکبری ، سجاد مرادی آشور ، علی الفتی ، کاوه رضایی ، آرمین محمدی اصل ، قملاقی و امین عبادی 20 تکواندوکاری هستند که زیر نظر محمدرضا زوار برای حضور در مسابقات جهانی آماده خواهند شد.

این مسابقات اسفندماه در مکزیک برگزار خواهد شد و قرار است هر دو تیم به صورت مجزا و با تفکرات مربیان خود کار را دنبال کنند.

کد مطلب 1009145

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها