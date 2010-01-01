راهیابی 30 تکواندوکار به اردو نوجوانان / تمرین جداگانه برای جهانی و انتخابی المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم رقابتهای انتخابی تیم تکواندو نوجوانان ایران عصر پنجشنبه در سالن خانه تکواندو برگزار شد و در نهایت 30 تکواندوکار در هر دو بخش به اردوی آماده سازی دعوت شدند.

برهمین اساس 8 تکواندوکار به اسامی ابراهیم مرادی، محمود رحیمی، روح الله ابراهیمی، مهرداد نورمحمدی، مرتضی درویش ، حسام گل محمدی ، پوریا ناطمی و یاشار محمودی برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک 2010 نوجوانان به اردو دعوت شدند.

این نفرات زیر نظر فریبرز عسگری تمرینات خود را از صبح روز شنبه آغاز خواهند کرد. ضمن اینکه محمد سلیمانی ، دانیال احمدی ، رضا حسن زاده ، حامد اصلانی ، توحید اسماعیل پور، مهرداد هوشمند ، محمد خمسه ، امیر کمربندی، امیر حسین همایونی ، مهرشاد خلیلی ، مسعود کاظمی ، حسین عبادی ، احمد نوروزی ، محمد جواد اکبری ، سجاد مرادی آشور ، علی الفتی ، کاوه رضایی ، آرمین محمدی اصل ، قملاقی و امین عبادی 20 تکواندوکاری هستند که زیر نظر محمدرضا زوار برای حضور در مسابقات جهانی آماده خواهند شد.

این مسابقات اسفندماه در مکزیک برگزار خواهد شد و قرار است هر دو تیم به صورت مجزا و با تفکرات مربیان خود کار را دنبال کنند.