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۱۱ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۱۰

توسط محققان کشور؛

آلومینیم مقاوم با کابرد در اتومبیل سازی و هوافضا تولید می شود

آلومینیم مقاوم با کابرد در اتومبیل سازی و هوافضا تولید می شود

پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان به روشی برای بهبود مقاومت سایشی آلومینیوم نانوساختار دست یافتند که این موفقیت باعث افزایش کارایی آلومینیوم مورد استفاده در صنایع اتومبیل سازی و هوافضا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نازنین السادات حسینی نهوجی مجری طرح با بیان این خبر گفت: در این تحقیق توانستیم علاوه بر بررسی پایداری حرارتی آلیاژ Al6061 نانوساختار، اثر نانوساختار شدن را بر تشکیل رسوب پیرسختی نیز ارزیابی کنیم.

وی به جزئیات این پژوهش اشاره کرد و افزود: براده های آلیاژ Al6061 تجاری به همراه اسید استئاریک (به عنوان کنترل کننده فرآیند) در یک آسیاب گلوله ای سیاره ای، آسیاب شده است سپس پودر نانوساختار تهیه شده، به مدت 1 تا 3 ساعت در دماهای معینی، مورد عملیات حرارتی هم دما قرار گرفت.

این پژوهشگر به بیان نتایج این طرح پژوهشی پرداخت و اظهار داشت: تخمین مقادیر کلیدی انرژی اکتیواسیون رشد دانه ها در محدوده های دمایی مختلف از جمله دستاوردهای ارزشمند این پژوهش است.

مجری طرح با اشاره به کاربردهای آلیاژهای آلومینیم، تاکید کرد: این نوع آلیاژها دارای کاربرد بسیار وسیعی در صنایع هوافضا و اتومبیل سازی است تبدیل ساختارهای مرسوم و رایج این آلیاژ به نانوساختار، سبب بهبود قابل توجه استحکام و مقاومت سایشی مواد و در نتیجه افزایش کارایی این مواد در این صنایع می شود.

کد مطلب 1009149

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