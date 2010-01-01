جزئیات برگزاری و توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد/ رقابت 830 هزار داوطلب

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال 1389 برای 145 کد رشته شامل 52 کد رشته امتحانی در گروه علوم انسانی، 13 کد رشته امتحانی در گروه علوم پایه، 27 کد رشته در گروه فنی ومهندسی، 25 کد رشته در گروه کشاورزی، 10 کد رشته در گروه هنر، 14 کد رشته در گروه علوم پزشکی ( فقط برای دانشگاه تربیت مدرس)، 4 کد رشته در گروه دامپزشکی دانشجو پذیرش می شود.

766 هزار و 944 داوطلب در کنکور کارشناسی ارشد ثبت نام کرده اند

وی اظهار داشت: ثبت نام در آزمون برای 141 کد رشته امتحانی از 145 کد رشته امتحانی و همچنین اولین مرحله آزمون پانزدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور بر اساس برنامه زمانی به صورت متمرکز و از طریق شبکه اینترنت انجام شد. در آزمون 139 کد رشته و اولین مرحله المپیاد 766 هزار و 944 داوطلب ثبت نام کرده اند که از این تعداد 383 هزار و 129 نفر زن و 383 هزار و 815 نفر مرد هستند.

63 هزار و 188 نفر متقاضی شرکت در آزمون کد رشته امتحانی دوم کارشناسی ارشد

معاون سازمان سنجش آموزش کشور به مهر گفت: نظر به اینکه بر اساس ضوابط داوطلبان می توانستند در صورت واجد شرایط و علاقه مند بودن از میان 66 کد رشته امتحانی شناور مندرج در دفترچه راهنما یکی از کد رشته های مذکور را به عنوان کد رشته امتحانی دوم علاوه بر کد رشته امتحانی اصلی انتخاب کنند 63 هزار و 188 نفر نیز متقاضی شرکت در آزمون کد رشته امتحانی دوم شده اند.

جزئیات توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد 89

وی با اشاره توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد 89 اضافه کرد: با توجه به اینکه آزمون هر کد رشته به طور جداگانه برگزار می شود و هر داوطلب برای شرکت در آزمون هر کد رشته باید کارت مربوط را داشته باشد برای داوطلبانی که در دو کد رشته امتحانی ثبت نام کرده اند دو کارت ورود به جلسه صادر می شود.

صدور 830 هزار و 132 کارت ورود به جلسه آزمون

توکلی ادامه داد: از این رو 830 هزار و 132 کارت ورود به جلسه آزمون صادر خواهد شد که از این تعداد 408 هزار و 850 کارت مربوط به خواهران و 421 هزار و 282 کارت مربوط به برادران می شود.

توزیع کارت ورود به جلسه آزمون ارشد از 26 بهمن ماه

وی ادامه داد: بر اساس برنامه زمانی کارت ورود به جلسه آزمون از طریق شبکه اینترنت سازمان سنجش از 26 بهمن ماه تا 28 بهمن ماه در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با توزیع کارت اینترنتی در نشریه دوشنبه 19 بهمن ماه و 26 بهمن ماه منتشر و همزمان بر روی سایت قرار داده می شود. همچنین به منظور آشنایی داوطلبان با نحوه برگزاری آزمون و نحوه علامتگذاری در پاسخنامه برگه راهنمای شرکت در آزمون از 26 بهمن ماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد تا داوطلبان با مراجعه به سایت سازمان نسبت به مطالعه آن اقدام کنند.

برنامه زمانی برگزاری آزمون 139 کد رشته امتحانی کنکور کارشناسی ارشد

وی اظهار داشت: آزمون داوطلبان 139 کد رشته امتحانی در صبح و بعدازظهر 28، 29 و 30 بهمن ماه برگزار می شود و پس از برگزاری آزمون و قرائت پاسخنامه ها و محاسبه نمرات برای کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارنامه صادر می شود.

اعلام نتیجه اولیه آزمون کارشناسی ارشد در نیمه دوم اردیبهشت ماه

توکلی افزود: کارنامه یا نتیجه اولیه آزمون نیمه دوم اردیبهشت ماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: انتخاب رشته برای آن دسته از داوطلبان که مجاز به انتخاب رشته شده اند اینترنتی است و داوطلبان مجاز باید بر اساس دستورالعمل های اعلام شده نسبت به انتخاب رشته های تحصیلی مورد علاقه خود از کد رشته های امتحانی مجاز اقدام کنند.

معاون سازمان سنجش آموزش گفت: فهرست اسامی معرفی شدگان کد رشته محل یا کد رشته محلهای دارای شرایط خاص تا چند برابر ظرفیت به منظور شرکت در مراحل مصاحبه، معاینه و آزمون عملی تشریحی و ... نیمه اول خردادماه اعلام می شود.

اعلام نتیجه نهایی کنکور کارشناسی ارشد در نیمه اول شهریور

وی ادامه داد: بر اساس برنامه زمانی نتیجه نهایی آزمون کارشناسی ارشد 89 در نیمه اول شهریورماه اعلام می شود.

توکلی درباره برگزاری آزمون 5 کد رشته امتحانی دیگر آزمون کارشناسی ارشد 89 نیز به مهر گفت: آزمون 5 کد رشته امتحانی دیگر با نظارت سازمان سنجش برگزار می شود. آزمون کد رشته 1151 در روز جمعه 16 بهمن ماه، آزمون کد رشته 1149 در صبح و بعدازظهر 29 بهمن ماه، آزمون کد رشته های امتحانی 1150، 1153، 1158 اواخر اردیبهشت ماه 89 و آزمون کد رشته 1147 نیز 27 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.