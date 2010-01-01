نادری در گفتگو با مهر: "مرا ببخش مادر" فیلمی درباره روابط انسانی است

مهدی نادری کارگردان و نویسنده فیلم سینمایی "مرا ببخش مادر" درباره پرداختن به موضوع جنگ در این فیلم به خبرنگار مهر گفت: ژانر سینمای جنگ در دنیا همیشه زنده است. ما در سینمای ایران نیز آثار قابل توجه در این ژانر ساخته ایم. اما به هر حال کار در این نوع سینما سختی‌های خود را دارد.

وی افزود: من برای ساخت "مرا ببخش مادر" راه سختی را طی کردم و برای رسیدن به نتیجه صبر زیادی کردم. می‌توانستم برای اولین کار بلند سینمایی خود ژانر دیگری را انتخاب کنم، اما فکر می‌کنم بعد از دیده شدن این فیلم پاسخ این سوال و دلیل انتخاب من مشخص خواهد شد.

این کارگردان جوان سینما درباره ایده اولیه این فیلم عنوان کرد: ایده اولیه این فیلم در حقیقت در سفری به عراق برای من به وجود آمد. من با صحنه‌ای در یکی از خیابان‌ها روبرو شدم که احساس کردم برای ما ایرانیان که میهن‌پرست هستیم بسیار تاثیرگذار است. سربازهای امریکایی که هم اکنون در عراق حضور دارند از ملل مختلف هستند. من خودم را جای مردم عراق گذاشتم که از هر کدام از آنها در رویارویی با هم چه واکنشی دارند.

وی با اشاره به مراحل ساخت "مراببخش مادر" گفت: قرار بود ابتدا فیلمنامه دیگری را با عنوان "بازگشت" بسازم که آن هم دشواری‌های خاص خود را داشت که شرایط تولید آن فراهم نشد و من این قصه را انتخاب کردم. اما فکر کردم با وجود اینکه این ژانر محکوم به مهجور بودن است، خط قرمزهایی دارد و حتی ممکن است امکانات کمی برای تولید وجود داشته باشد، اما این ریسک را پذیرفتم و تصمیم گرفتم در این ژانر فیلم بسازم.

نادری در ارتباط با نگارش فیلمنامه این فیلم افزود: من تمام مراحل نگارش فیلمنامه را انجام دادم. بیشتر مشاورانی که در کنارم بودند از من می‌خواستند ساخت این فیلم را دنبال نکنم و سراغ موضوع ساده تری بروم. برای بیشتر آنها قابل باور نبود که بتوان متکی بر سینمای جنگ با این شیوه قصه پردازی کار کرد.

وی ادامه داد: من در سفری که با تورج اصلانی به عراق داشتم چندین فیلم از فیلمسازان این کشور را تدوین کردم. این موضوع برای شناخت سینما و مردم این کشور به من کمک زیادی کرد. البته بخشی از فیلم تخیلی است که درباره این موضوع شده است. من از مشاوره برخی دوستان استفاده کردم.

نادری در ارتباط با مراحل پیش‌تولید این فیلم عنوان کرد: من و تورج اصلانی مدیر فیلمبرداری این فیلم چند سال درگیر این کار بودیم و با هم در این ارتباط گفتگو می کردیم و به نوعی به نگاه هم نزدیک شده بودیم و می‌دانستیم با چه فضایی روبرو هستیم. به همین دلیل از این جهت مشکلی نداشتیم. به همین دلیل یک ماه و نیم پیش‌تولید طول کشید. به هر حال ساسان سالور مجری طرح و مدیر تولید کار امکانات نظامی را باید از عراق وارد ایران می‌کردند تا فضای کار به واقعیت نزدیک باشد.

وی افزود: البته بخشی از مراحل پیش‌تولید ما تمریناتی بود که بازیگران قبل از کار انجام می‌دادند. ما چون در فیلم با شخصیت‌های عرب و آمریکایی روبرو بودیم از مشاورانی در این ارتباط استفاده کردیم. عدنان شاه طلایی مشاور زبان عربی پانته آ بهرام و مزدک میرعابدینی بود و مشاور زبان انگلیسی هم مزدک میرعابدینی یکی از بازیگران اصلی فیلم بود.

نادری درباره شیوه فیلمبرداری و نورپردازی این فیلم گفت: ما در این کار با توجه به فضای فیلم از دوربین SI2K استفاده کردیم. این دوربین از کیفیت بالایی برخودار است و توانستیم سرصحنه برای گرفتن برخی سکانس‌ها از آن استفاده خاصی داشته باشیم. ما سعی کردیم در فیلمبرداری و نورپردازی به بهترین شکل دست پیدا کنیم و این جذابیت برای مخاطب وجود دارد که برخی صحنه‌ها وی را یاد بعضی فیلم‌های جنگی کشورهای مختلف می‌اندازد.

وی ساختار "مرا ببخش مادر" را امروزی دانست و افزود: این فیلم تلفیقی از چند سبک سینمایی است و سعی کردم در قصه شکل دیگری را قائل شوم تا بتوانم در سبک فیلم تنوع ایجاد کنم. ما در "مرا ببخش مادر" سرنوشت سه انسان را به یک قصه تبدیل کردیم. ما قصه‌های فرعی داریم که پررنگ هستند. فیلمبرداری این فیلم تقریبا 48 روز طول کشید زیرا ما در برخی صحنه‌ها نیاز به بازسازی لوکیشن داشتیم و فیلمبرداری در مناطق مختلف انجام شد.

این کارگردان سینما همچنین درباره ترکیب بازیگران "مرا ببخش مادر" افزود: زمانی که فیلمنامه را در اختیار مصطفی زمانی برای بازی در نقش دانیل قرار دادم احساس کردم او دوست دارد در نقش صالح که فردی عرب زبان است بازی کند. بعد از مدتی با مزدک میرعابدینی از طریق یکی از دوستان آشنا شدم که اتفاقا در آن جلسه زمانی نیز حضور داشت وقتی او را دیدم احساس کردم دو بازیگر اصلی فیلم را پیدا کردم. حالا هرکدام در نقش‌هایی که دوست داشتند بازی کردند. این تجربه بسیار خوبی برای من بود.

وی در ادامه بیان کرد: پانته‌آ بهرام را به دلیل نمایش‌های مختلف او در صحنه تئاتر می‌شناختم و به بازی وی علاقمند بودم و همیشه می‌خواستم اگر قرار باشد فیلمی بسازم که نقش اصلی آن یک زن باشد حتما از حضور وی استفاده خواهم کرد. او بازیگر پرقدرتی است و به خوبی با تسلط بر لهجه عربی صحبت می‌کرد. بقیه بازیگران نیز بازی‌های متفاوت و خوبی ارائه کردند.

نادری تاکید کرد: من در این فیلم سعی کردم با کمترین علائم جنگی همچون انفجار و تخریب کار را انجام دهم و بیشتر به ویرانی که جنگ در سرنوشت انسانها به وجود می‌آورد پرداختم. "مرا ببخش مادر" یک فیلم انسانی است که به روابط بین انسانها می‌پردازد، که از نتیجه آن نیز راضی هستم و امیدوارم در جشنواره فیلم فجر آن را با مخاطبان ببینم و شاهد واکنش آنها باشم.

"مرا ببخش مادر" هم اکنون در مرحله پایانی تدوین توسط کارگردان و حمید نجفی‌راد قرار دارد و صداگذاری نیز توسط آنها انجام می‌شود. هنوز آهنگساز فیلم مشخص نشده است.

در خلاصه داستان "مرا ببخش مادر" آمده است: مخالفان اشغال عراق هشدار دادند خاورمیانه باتلاقی بزرگ برای آمریکا است. اما گوش نکردند که در باتلاق هر چه دست و پا بزنی بیشتر فرومی‌روی... پانته‌آ‌ بهرام، مزدک میر عابدینی، مصطفی زمانی، مجید بهرامی، عدنان شاه طلایی، رضا محمدی، کوروش سعیدی، حسن رشیدی، جهانمهر سرشار، زانا تقی الدین و... بازیگران این فیلم هستند.

تورج اصلانی مدیر فیلمبرداری، نظام‌الدین کیایی صدابردار، مسعود عربی طراح گریم، فرهاد ویلکیجی طراح صحنه و لباس، داود رسولیان مسئول جلوه‌های ویژه، امیرحسین بهزاد افشاردستیار کارگردان، مدیر تولید و مجری طرح ساسان سالور و جواد جلالی عکاس "مرا ببخش مادر" هستند که به تهیه‌کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید می‌شود.

