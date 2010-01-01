

سید جمال ساداتیان در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: برای اکران این فیلم درعید نوروز 89 برنامه ریزی‌هایی انجام دادیم. البته سینماداران استقبال زیادی از نمایش این فیلم می‌کنند به همین دلیل هنوز مذاکرات ما برای تعیین گروه سینمایی به نتیجه نرسیده است. برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال نیز فرم پر کرده‌ایم.

وی افزود: من نیز مانند تمام عوامل گروه از گرفتن مجوز نمایش این فیلم بسیار خوشحال هستم به هر حال تمام زحمات عوامل با نمایش "به رنگ ازغوان" در جشنواره فجر و اکران عمومی آن دیده خواهد شد. من فقط هماهنگ‌کننده این گروه هستم و زحمات را آنها کشیده‌اند. هر فیلمی مانند فرزند یک کارگردان است قطعا آقای حاتمی‌کیا نیز از این موضوع خوشحال هستند و نمایش آن برایشان اهمیت زیاد دارد.

ساداتیان تاکید کرد: ما تابع نظر مسئولان وزارت ارشاد هستیم. به هر حال در طی این پنج سال مسئولان قبلی به دلایلی و با توجه به سیاست‌هایی که دنبال می‌کردند مانع از نمایش فیلم شدند ما نیز از این موضوع تمکین کردیم. اما امسال مسئولان جدید ارشاد با توجه به نگاهی که دنبال می‌کنند مجوز "به رنگ ارغوان" را صادر کردند. این امر جای تشکر و قدردانی دارد.

"به رنگ ارغوان" که سیزدهمین فیلم حاتمی‌کیا است، داستان یک مامور وزارت اطلاعات را به تصویر می‌کشد که در شرایطی بسیار دشوار باید میان عشق و وظیفه یکی را انتخاب کند. حمید فرخ‌نژاد، خزر معصومی، فرهاد قائمیان، کورش تهامی و... در این فیلم بازی کرده‌اند.

سید جمال ساداتیان امسال با دو فیلم "هفت دقیقه تا پاییز" علیرضا امینی و "به رنگ ازغوان" ابراهیم حاتمی‌کیا در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد.



