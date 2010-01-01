به گزارش خبرنگار مهر، همایش منطقه‌ای انجمن علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه سمنان با عنوان "سواد اطلاعاتی : کاربردها و چشم اندازها" 25 فروردین ماه سال آینده برگزار می‌شود.

سرفصل هایی چون بومی سازی سواد اطلاعاتی، مسائل وموانع موجود در زمینه توسعه سواد اطلاعاتی در ایران، تجربه کشورهای همسایه در طرحها و برنامه‌های سواد اطلاعاتی در ایران، چگونگی اجرایی کردن سواد اطلاعاتی در مراکز دانشگاهی، کتابخانه ها و کتابداران دانشگاهی و برنامه‌های سواد اطلاعاتی، کاربرد سواد اطلاعاتی در مدارس و دانشگاهها،.سواد اطلاعاتی، ترویج علم، تجربه‌های علمی برگزاری کارگاهها و دوره‌های سواد اطلاعاتی در ایران و سواد اطلاعاتی و گروههای آموزشی- دانشگاهی به عنوان محورهای همایش در نظر گرفته شده است.

شرکت کنندگان تا پایان ماه دی فرصت دارند چکیده مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند. ده بهمن زمان اعلام نتایج چکیده‌ ها، مهلت ارسال متن کامل پنج اسفندماه، اعلام نتایج مقالات پذیرفته شده پانزده اسفند و مهلت ارسال فایل کامل مقالات بیست و پنجم این ماه تعیین شده است.

علاقمندان می توانند مطالب خود را در قالب های مقاله، پوستر و پاورپینت به آدرس سمنان، مهدیشهر، دربند، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ارسال کنند.