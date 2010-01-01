سیاست زور علیه ایران بی نتیجه است/ استراتژی غرب شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آلمانی "دی سایت" در تحلیلی در این باره نوشت: در فوریه گذشته باراک اوباما اعلام کرد که آمریکا آماده است درباره همه مسائل و بر اساس احترام متقابل با تهران مذاکره کند، اما بعد از آن تحت فشارهای اسرائیل قرار گرفت و تسلیم شد و اظهار داشت که ممکن است تا پایان سال درباره همه صحبتهایش در این راستا تجدید نظر کند.

اوباما برای این منظور از متحدانش از جمله اروپاییها تعهد گرفت که اگر در 31 دسامبر امور باب میل آنها نبود دست دراز شده خود به طرف ایران را بار دیگر به مشت تبدیل کنند.

دی سایت در بخش دیگری از این مطلب دشمنی غرب با ایران و امیدوار بودن روی این مسئله که با زور و تهدید بتوان ایران را شکست داد، بی نتیجه ارزیابی کرد و شانس موفقیت در مسئله هسته ای ایران را تنها زمانی دانست که رئیس جمهوری آمریکا به قول و قرارهای اولیه اش درباره ایران وفادار مانده و از راه تعیین زمانهای خودسرانه و زورگویانه که سبب افزایش شک در ملت آمریکا نسبت به برنامه هایش و نفرت بیشتر ایران نسبت به وی می شود خود را از مسیر اولیه اش منحرف نکند.

نویسنده در ادامه به جنگ سرد اشاره کرده و اظهار داشت: تنها با صبر و تحمل و از راه دیپلماسی بود که زمینه برای مذاکرات و بالاخره هماهنگی غرب با مسکو در آن زمان ایجاد شد؛ امید به موفقیت سریع تنها بی اعتمادی عمیقتر را در آن زمان به وجود می آورد.

دی سایت در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه سیاست اوباما در قبال ایران شکست خورده است، استراتژی درست غرب در قبال تهران را انصراف از هر گونه تلاش برای نفوذ و تاثیرگذاری در این کشور دانست.