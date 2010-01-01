چابکسواران برتر هفته 21 کورس پاییزه گنبد کاووس معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این دوره از مسابقات 63 راس اسب ورزشی در هفت دور با یکدیگر به رقابت پرداختند.

اسبهای ورزشی خشنود، گل صحرا و آهوناز در کورس اول، اسبهای نازچکاوک، آنا بلا و الکام داز در کورس دوم و اسبهای کامیلا، سارالین و حماسه در کورس سوم از دیگر اسبهای ورزشی پیشی گرفتند.

اسبهای ورزشی جردن، لاله ناز و طبس در کورس چهارم، زبل خان، امرسای و سین سون در کورس پنجم، گلدن کاپ، منچستر و تی ان تی در کورس ششم و اسبهای ورزشی رشید خان، رسام و شیما در کورس هفتم برتر شدند.

رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس در این زمینه به خبرنگار مهر افزود: کورسهای اول این مسابقات ویژه اسبهای ترکمن، کورسهای دوم، چهارم و ششم ویژه اسبهای دوخون، کورس سوم و پنجم ویژه اسبهای تروبرد و کورس هفتم ویژه اسبهای عرب بوده است.

حکیم ایگدری افزود: این مسابقات به مسافت هزار و هزار و 500 متر طول برگزار شد و در مجموع 160 میلیون ریال جایزه بین مالکان و سوارکاران اسبهای برتر توزیع شد.

