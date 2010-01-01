رسانه ها جایگاه مهمی در امر بازرسی دارند/ مشکل تعدد دستگاه های نظارتی

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی اظهار داشت: رسانه های جمعی به عنوان نمایندگان افکار عمومی می توانند به عنوان ناظر و بازرس قانون در کشور عمل کنند به شرط اینکه آنها نیز حدود و قوانین را رعایت کنند.

وی ادامه داد: به عقیده من اگر نظارت و بازرسی در کشور توسط افکار عمومی و به کمک رسانه های جمعی و خبرنگاران صورت گیرد به سرانجام و موفقیتهای بسیار خوبی دست خواهیم یافت که یکی از برنامه های سازمان بازرسی کل کشور فراهم کردن شرایطی برای توجه به این مهم در جامعه است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: ما به دنبال این هستیم که شرایطی را فراهم کنیم که این حرکتهای اصلاحی در جامعه آغاز شود چرا که معتقدیم اگر یک خبرنگار و رسانه می تواند با یک گزارش جلوی یک فساد و تخلف را در سازمان و اداره دولتی بگیرد بسیار ارزشمند و نحوه برخورد با آن توسط دستگاه های مسئول تاحدودی آسان تر خواهد بود.

وی افزود: برای دست یافتن به این مهم باید نوع دید ما به رسانه های جمعی و کارکردهای آنان عوض شده و حریم امنیتی برای کلیه خبرنگاران و رسانه های آنان نیز افزایش یابد و رسانه ها نیز به نوبه خود تمامی خط قرمزها در جامعه را رعایت و تحت هیچ شرایطی از مرزهای تعیین شده عبور نکنند.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به تعدد وجود دستگاه های نظارتی در کشور عنوان کرد: یکی از مشکلات فعلی کشور ما در حوزه نظارت و بازرسی تعدد دستگاه های نظارتی است که در راستای ساماندهی این مهم شورای نظارتی در مرکز با حضور مسئولان کلیه این دستگاه ها راه اندازی و قرار است که این اتفاق نیز در استانها بیافتد.

وی راه اندازی این شورا را اولین اقدامی برای تعیین حدود فعالیت های دستگاه های نظارتی و تلاش برای عدم دخالت در امور یکدیگر دانست و یادآور شد: باید برای تقویت ابعاد نظارتی در دستگاه ها و سازمانهای متولی قوانین جاری کشور چه در بعد اجرایی و چه در حوزه نظارتی تجدید نظر شود که خوشبختانه این اقدامات در مجلس مورد توجه قرار گرفته و امیدواریم که هر چه سریعتر با همکاری و تعامل به سرانجام برسد.

وی به برنامه های سازمان بازرسی برای تقویت نظارتها و استفاده از پتانسیلهای مردمی در این بخش اشاره و خاطرنشان کرد: استفاده از نقش و جایگاه مردم برای نظارت بر امور جاری کشور یکی از برنامه های جدی ماست و راهکارهای خاصی نیز برای این مهم در سازمان بازرسی طراحی و تدوین شده اند.

حجت الاسلام پورمحمدی گفت: طراحی سامانه آنلاین ارتباط با سازمان بازرسی در سراسر کشور، آغاز به کار سامانه پیام کوتاه و به کارگیری بازرسین افتخاری و آزاد در میان بدنه اجتماع از جمله اقداماتی است که قرار است در راستای استفاده از حضور مردم به عنوان ناظرین بر اجرای صحیح قوانین در کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص ورود سازمان بازرسی به اختلافات نیروی انتظامی و خودروسازها در کشور عنوان کرد: بحث خودروسازها و رعایت استانداردهای لازم به ویژه ترمز ABS از جمله مصوبات دولت بوده و باید اجرایی شود که سازمان بازرسی به طور مشخص وارد این قضیه نشده اما تذکرهای لازم را برای رعایت این قانون به مجریان داده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در این قضیه آنچه که قانون مشخص کرده باید اجرا شود و به هیچ وجه کوتاهی های صورت گرفته از سوی دستگاه های مجری و متولی امر پذیرفته نیست و سازمان بازرسی نیز به صورت مشخص موارد را پیگیری و در صورت نیاز وارد قضیه خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به مباحثی که در خصوص اینکه اعلام می شود که آمارهای منتشر شده توسط سازمان بازرسی مستند نیست، بیان داشت: آمارهایی که توسط سازمان بازرسی کل کشور منتشر می شود کاملا مستند و دارای اعتبار است و کارشناسان این سازمان با کمال دقت و توجه آنها را تهیه و منتشر می کنند.

حجت الاسلام پورمحمدی گفت: انتشار آمارهای سامان بازرسی در حوزه صنعت و معدن یکی از مواردی بود که به صورت علنی به مسئولان هشدار داده شد که علاوه بر گزارشهای که به مردم داده می شود در تمامی بخشها آمارهای مسئولان رصد و در مواردی که صحت نداشته باشد تذکر داده خواهد شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به برنامه های سازمان بازرسی در خصوص مقوله قاچاق کالا در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: بحث قاچاق و روشهای مقابله با آن یک معضل جدی در کشور به ویژه استانهای مرزنشین است که البته موضوع توسط سازمان بازرسی رصد و تذکرات لازم به مجریان داده می شود اما متاسفانه تعارض قوانین در زمینه مقابله با این پدیده در کشور زیاد است.

وی گفت: در حال حاضر یکی از برنامه های جدی در سازمان بازرسی کل کشور پیگیری مقوله قاچاق بوده اما باید توجه داشت که نحوه برخورد با این پدیده در کل کشور یکسان نیست و البته دلیل دستگاه های اجرایی و متولی در این خصوص نیز وضعیت و شرایط خاص در استانهای مختلف کشور ذکر می شود.