"نظریه قدرت برگرفته از قرآن و سنت" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کتاب تلاش شده است تا دولت مقبول از نگاه منابع نقلی دین استحصال گردیده و با تدوین مؤلفه‌های ضرور و تولید نظریة مدوّن، قدرت سیاسی برگرفته از قرآن و سنت، به پرسش تبیین خاستگاه حکومت اسلامی، ساختار و چینش ارکان دولت دینی، اخلاق زمامداری و شیوة حکمرانیِ مطلوبِ شارع، پاسخی درخور داده شود.

معیارهای سنجشِ توفیق زمامدار در تحقق جامعه‌ای آرمانی، مرزهای دولت دین، ضرورت مهارت حاکمان و راه‌های اعمال آن، از دیگر اموری است که به عنوان اجزای پسینی، پیشینی و درونی سیستم حکومتی مطلوب مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند.

