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۱۱ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۱۶

"نظریه قدرت برگرفته از قرآن و سنت" منتشر شد

کتاب "نظریه قدرت برگرفته از قرآن و سنت" تألیف محمد هادی مفتح از سوی مؤسسه بوستان کتاب منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کتاب تلاش شده است تا دولت مقبول از نگاه منابع نقلی دین استحصال گردیده و با تدوین مؤلفه‌های ضرور و تولید نظریة مدوّن، قدرت سیاسی برگرفته از قرآن و سنت، به پرسش تبیین خاستگاه حکومت اسلامی، ساختار و چینش ارکان دولت دینی، اخلاق زمامداری و شیوة حکمرانیِ مطلوبِ شارع، پاسخی درخور داده شود.

معیارهای سنجشِ توفیق زمامدار در تحقق جامعه‌ای آرمانی، مرزهای دولت دین، ضرورت مهارت حاکمان و راه‌های اعمال آن، از دیگر اموری است که به عنوان اجزای پسینی، پیشینی و درونی سیستم حکومتی مطلوب مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند.

کد مطلب 1009178

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