حوادث عاشورا هویت آشوب طلبان را برای مردم روشن کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علی نیکزاد در جمع مدیران استان کرمان با اشاره به جریان فتنه گفت: جای تاسف دارد که عده ای اندک به بهانه های مختلف حرمت روز عاشورا را نگه نداشتند اما در مقابل جای شکر دارد که در نهایت ماهیت برخی افراد در این مسائل مشخص شد.

وی تصریح کرد: این عده ای اندک معاند، نشان دادند که با اصل اسلام و حریت مشکل دارند و بحث آنها اسلام و غیر اسلام است.

وزیر مسکن و شهر سازی افزود: امروز بحث این و آن مطرح نیست بلکه بحث اسلام و غیر اسلام مطرح شده است و در این میان همه گروه های سیاسی باید موضع خود را روشن کنند چون دیگر مسئله دولت مطرح نیست.

وی افزود: شعار طرفداران هر جریان نشانگر دیدگاه های آن جریان است.

نیکزاد خاطرنشان کرد: در این میان در حالی که برخی خود را حاکم بر همه چیز می دانند علما اسلام پشتیبانی خود را از نظام جمهوری اسلامی و مخالفت با حوادث روز عاشورا مشخص کردند.

وی گفت: علماء دنیا را کوچک می بینند و آخرت را بزرگ می گیرند درحالی که مخالفان، دنیا کوچک را بر آخرت ترجیح می دهند.