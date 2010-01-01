اجاره دهندگان منازل نوروزی در ورودی های شیراز ترافیک ساز هستند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد حسن اسدی در نشست ستاد تسهیلات دائمی سفر ویژه تعطیلات نوروز شیراز افزود: منازل اجاره ای در ایام نوروز یکی از مشکلاتی بوده که در سال گذشته تا حدودی به ساماندهی رسید اما باید برای نوروز 89 نیز این وضعیت به طور کامل و مطلوب سازماندهی شود از این رو کمیته اسکان باید طی دو هفته آینده راهکارهای مناسبی را برای این موضوع ارائه دهد.

وی بیان کرد: در خصوص محل اسکان مهمانان نوروزی در سال گذشته اقدامات مناسبی صورت گرفته اما برای تعطیلات 89 باید توجه بیشتری به بحث اسکان شود به خصوص اگر در مبادی ورودی شهر کمپهای زیبا و مناسبی ایجاد شود مسافران نیز برای استقرار در آنها تشویق خواهند شد.

در ادامه نشست سعید دبیری مدیر اجرایی ستاد تسهیلات دائمی سفر شهرستان شیراز نیز بیان کرد: بیشترین مشکل این ستاد در ایام نوروز سال گذشته مربوط به ساعات کوتاه بازدید از اماکن تاریخی شیراز به غیر از حافظیه بود از این رو در تعطیلات 89 اولین موضوع باید به بحث پذیرش اماکن تاریخی سطح شهر و ساعات آن اختصاص یابد.

وی همچنین با اشاره به حوزه اسکان و مشکلاتی که در این خصوص با آموزش و پرورش وجود دارد، افزود: این مجموعه در تعطیلات 88 مدارس داخل شهر و مناسب را در اختیار ستاد قرار نداد از این رو بسیاری از مسافران حاضر به پذیرش دیگر مکانها نمی شدند از این رو آموزش و پرورش نیز باید مکانهای مناسبی را در اختیار مسافران برای نوروز 89 در نظر گیرد.

مدیر اجرایی ستاد تسهیلات دائمی سفر همچنین متذکر شد: تابلوهای جدیدی در سطح شهر نصب شده و نقشه های اصلاح شده نیز به زودی تکثیر می شوند و امیدی است تمامی ارگانها نیز در صورت لزوم مشخصات جدید خود را ارائه دهند.