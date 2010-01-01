به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته چهارم از مرحله برگشت مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر روز پنجشنبه ذوب آهن اصفهان در دیدار خانگی مقابل تیم مدعی صبامهر با حداقل اختلاف امتیاز صاحب برتری شد. این نتیجه در حالی رقم خورد که در دیدار دور رفت نیز اصفهانی ها موفق به کسب پیروزی شده بودند.

همچنین در شهرکرد تیم میزبان که تا پیش از این تنها 2 بار موفق به کسب پیروزی شده بود در دیدار با شهرداری گرگان صاحب یک نتیجه ارزشمند شد و سومین برد خود در این فصل از رقابت ها را جشن گرفت.

بسکتبالیست های ماهشهری که در غیاب سرمربی صربستانی خود عازم شیراز شده بودند توانستند با کسب 2 امتیاز کامل بازی این شهر را ترک کنند در حالیکه بازیکنان لوله a.s شیراز در کاشان تن به شکست دادند.

پنجشنبه شب همچنین تیم مهرام در شهرآورد تهران، دانشگاه آزاد را همچون دیدار رفت از پیش رو برداشت.

پیش از برگزاری این دیدار مراسمی برای یادبود دومین سالگرد مرحوم آیدین نیک خواه بهرامی در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

نتایج به دست آمده درهفته سیزدهم رقابت های بستکبال لیگ برتر باشگاه های کشور به این شرح است:

* مهرام 96 - دانشگاه آزاد 83

* ذوب آهن اصفهان 60 - صبا مهر قزوین 59

* هیئت بسکتبال شهرکرد 108 - شهرداری گرگان 104

* پاسارگاد شیراز 64 - پتروشیمی بندر امام 77

* توزین الکتریک کاشان 83 - لوله a.s شیراز 67

جدول رده بندی این رقابت ها نیز با توجه به نتایج به دست آمده تغییر زیادی نکرد. این جدول به این شرح است:

1- مهرام (26 امتیاز)

2- ذوب آهن اصفهان (24 امتیاز)

3- پتروشیمی بندر امام (21 امتیاز)

4- صبا مهر قزوین (21 امتیاز)

5- شهرداری گرگان (20 امتیاز)

6- دانشگاه آزاد (18 امتیاز)

7- لوله a.s شیراز (18 امتیاز)

8- توزین الکتریک کاشان (17 امتیاز)

9- هیئت بسکتبال شهرکرد (16 امتیاز)

10- پاسارگاد شیراز (14 امتیاز)