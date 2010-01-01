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۱۱ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۲۷

با حکم شیخ الاسلامی؛

مشاور وزیر کار در کشورهای حوزه ‌خلیج فارس معرفی شد

مشاور وزیر کار در کشورهای حوزه ‌خلیج فارس معرفی شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی وزیر کار و امور اجتماعی، احمد راستی فرماندار بندرعباس به عنوان مدیرکل کار و امور اجتماعی هرمزگان و مشاور وزیر در کشورهای حوزه خلیج فارس منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، در حکم عبدالرضا شیخ ‌الاسلامی آمده است: با عنایت به نقش موثر و کارساز وزارت کار و امور اجتماعی در پیشرفت و تعالی جامعه و برقراری عدالت همه جانبه و گستردگی و فرابخشی بودن فعالیتها، انتظار دارم با جدیت، حسن تدبیر و سعی و تلاش وافر، بتوانید سیاستها و برنامه‌ های اجرایی این وزارتخانه را که در قالب منشور کاری تدوین شده‌ است، به مرحله اجرا در آورید.

در ادامه این حکم آمده است: ایجاد فضایی آکنده از همکاری، هماهنگی و برادری در بین مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط و ستاد وزارتخانه و بهره ‌گیری هرچه بیشتر از توانمندی نیروهای شاغل در آن اداره‌ کل و نیز تعامل، همکاری و ارتباط موثر و سازنده با نیروهای کار و مدیران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی استان از مهمترین لوازم موفقیت و پیروزی است.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی استانداری هرمزگان نرخ بیکاری در تابستان امسال به 3.6 درصد رسیده است.

کد مطلب 1009201

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