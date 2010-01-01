سیدمحسن وزیری تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: حدیث فولادوند به جمع بازیگران فیلم تازه آرش معیریان پیوست به زودی فیلمبرداری در تهران شروع می‌شود.

فولادوند پیشتر در فیلم سینمایی "کما" با معیریان همکاری کرده بود، بهنوش بختیاری، پوریا پورسرخ، فتحعلی اویسی، رضا شفیعی‌جم، احمد پورمخبر و داریوش سلیمی بازیگران این فیلم هستند. این فیلم داستان زوج جوانی را روایت می‌کند که شب عروسی دچار اختلاف شده و این اختلاف به مشکلی ریشه‌ای در زندگی مشترکشان تبدیل می‌شود.

مجتبی رحیمی فیلمبردار، بابک اخوان صدابردار و مسعود افشار چهره‌پرداز این فیلم هستند. سیدمحسن وزیری تهیه‌کننده این فیلم فیلم‌های سینمایی "ازدواج غیابی"، "آوازخوان"، "شیر و عسل"، "کلاهی برای باران" و "شاخه گلی برای عروس" را تهیه‌ کرده است.