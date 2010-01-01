موش تراریخته اسکیزوفرنیک ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان کالج پزشکی جورجیا موفق شدند با کاهش بازدارنده های سلولهای مغزی مرتبط با فرایندهای تصمیم گیری درباره رفتارهای اجتماعی این موش اسکیزوفرنیک را ایجاد کنند.

این اولین مدل حیوانی برای بررسی این بیماری روانشناسی است. یک درصد از جمعیت جهانی از اسکیزوفرنی رنج می برند.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "معتقدیم این موش که بخشی از رفتار شایع در بیماران مبتلا به این اختلال را نشان می دهد می تواند در آینده برای شناسایی درمانهای بهتر کاربرد داشته باشد. ما همچنین بررسیهایی را برای اثرات داروهای ضد اسکیزوفرنی موجود در بازار بر روی این موش تراریخته اسکیزوفرنیک آغاز کرده ایم."

این محققان این موش را با حذف یک ژن مرتبط با اسکیزوفرنی به نام ErbB4 ایجاد کردند. این ژن بر روی سلولهای بین نورونی اثر می گذارد. این سلولهای مغزی موجب بازداشتن نورونهای دیگری می شوند که در اتخاذ تصمیمات شرکت دارند. به این نورونها سلولهای هرمی گفته می شود.

براساس گزارش یونایتدپرس اینترنشنال، این دانشمندان در تحقیقات پیشین خود توانسته بودند عملکرد ژن ErbB4 و یک ژن دیگر که "نوروگلین- 1" را رمزگذاری می کند برای تنظیم فعالیت سلولهای هرمی شناسایی کرده بودند.