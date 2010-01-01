تهیه گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه/ اثربخشی گزارشهای سازمان 70 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی شامگاه پنجشنبه در ادامه نشست خبری با خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: یکی از برنامه های جدی سازمان بازرسی که اقدامات مقدماتی برای اجرای آن نیز آغاز شده گزارشی است جامع در خصوص میزان موفقیتها و عملکرد برنامه چهارم توسعه که به صورت استانی و کشوری تدوین می شود.

وی خاطرنشان کرد: برای انجام هر چه بهتر این مهم به مدیران کل سازمان بازرسی در تمامی استانهای کشور ابلاغ و تیم های کارشناسی نیز تشکیل و برنامه های خود را برای بررسی میزان موفقیتهای برنامه چهارم توسعه آغاز کرده اند و در صورت پایان اجرای این طرح گزارشها به صورت استانی و کشوری به اطلاع مردم خواهد رسید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نظارتهای سازمان بازرسی کشور بر سفرهای استانی هیئت دولت عنوان کرد: سازمان بازرسی به دو شیوه در این مقوله وارد می شود که شیوه نخست تطبیق مصوبات سفرهای استانی با قانون و در مقوله دوم بررسی میزان اجرایی شدن این مصوبات است.

وی در تشریح اقدامات صورت گرفته در خصوص مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت گفت: در طول سال گذشته و امسال تعدادی از مصوبات سفرهای استانی دولت به دلیل عدم انطباق با قوانین بررسی و به دولت برای لغو و اصلاح آنها موارد اعلام شده است که این روند همچنان در دستور کار سازمان بازرسی قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام پورمحمدی به مقوله دوشغله ها در ورزش اشاره کرد و یادآور شد: بحث پیگیری دوشغله ها در ورزش کشور همچنان به صورت جدی در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفته و متاسفانه به دلیل مسکوت ماندن این طرح در سالهای گذشته جو بسیار بدی در ابتدای اجرای آن در کشور آغاز شد بود اما سازمان بازرسی بدون توجه به این حاشیه ها اقدامات خود را انجام و همچنان نیز پیگیری خواهد کرد.

وی به برنامه ها و اقدامات جدید سازمان بازرسی در این خصوص اشاره کرد و اظهار داشت: سازمان بازرسی بحث اصلاح قوانین و اساسنامه های فدراسیونها را ابتدا از طریق مجلس پیگیری کرد که به نتیجه نرسید و در حال حاضر این موضوع از طریق هیئت دولت مورد پیگیری است که البته اقداماتی نیز در این راستا آغاز شده و امیدواریم که هر چه سریعتر این مهم به نتیجه برسد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی در تلاش است که موضوع به گونه ای ساماندهی شود که خدای نکرده سازمان ورزش نیز با مشکلاتی مواجه نشود به همین دلیل ما در ابتدا تلاش داریم که موضوع را از طریق اصلاح اساسنامه ها و قوانین موجود پیگیری کنیم.

وی به دوشغله های ورزشی در استانها اشاره کرد و در پاسخ به این سئوال که آیا مسئولان هیئتهای ورزشی که خود مدیر و کارمند دولت هستند نیز شامل این طرح می شوند، عنوان کرد: اگر مسئول و یا روسای هیئتهای ورزشی که مدیر و کارمند دولت بوده و به صورت رسمی و غیررسمی از هیئتهای ورزشی حقوق و مزایا دریافت کنند دوشغله محسوب شده و موارد پیگیری خواهد شد.

حجت الاسلام پورمحمدی بیان داشت: بحث پیگیری دوشغله ها در استانهای کشور به مدیران بازرسی ابلاغ شده و قرار است بررسی های لازم نیز در این راستا صورت گیرد که در این حوزه اجرای صحیح قانون ملاک ماست اما در کنار آن تلاش خواهیم کرد که به گونه ای حرکت کنیم که سازمان ورزش نیز دچار مشکلاتی نشود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به میزان اثربخشی اقدامات و گزارشهای تهیه شده توسط این سازمان اشاره کرد و بیان داشت: در برآوردهای صورت گرفته در سال 86 میزان اثربخشی و همچنین اعمال کردن گزارشهای سازمان بازرسی در بنه سازمانها و نهادهای دولتی در کشور بیش از 50 درصد بود.

وی عنوان کرد: در سال گذشته و با توجه به اقداماتی که صورت گرفت میزان اثربخشی گزارشهای تهیه شده در سازمان بازرسی به 70 درصد رسیده و تلاش داریم که این میزان را در سال جاری افزایش دهیم که در این راستا همکاری و تعامل سازمانها و دستگاه های اجرایی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

در ابتدای این نشست رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار ارائه گزارشی از وضعیت مطبوعات و رسانه های جمعی استان کردستان شد که مدیر خانه مطبوعات و خبرنگاران حاضر در این جلسه نظرات و دیدگاه های خود را در این خصوص مطرح کردند.

مدیر خانه مطبوعات استان کردستان اظهار داشت: متاسفانه وضعیت مطبوعات و رسانه های جمعی از لحاظ کمی و کیفی در استان مناسب نیست و کردستان یکی از استانهای آخر کشور در زمینه تعداد نشریات محلی است.

سید محمد لطیف حسینی نسب عنوان کرد: خبرنگاران رسانه های جمعی استان نیز از سوی دستگاه های متولی حمایت نمی شوند و این کار باعث شده است تا با مشکلات کاری و رفاهی متعددی مواجه شوند که اگر عشق و علاقه به کار نباشد کار کردن در این شرایط به هیچ عنوان عملی نیست.