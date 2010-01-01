امضای یادداشت تفاهم همکاری ایران و سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این یادداشت تفاهم که به امضای منوچهر متکی و احمد جامع جانگلی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سومالی در تهران به امضا رسید، دو کشور بر ادامه رایزنیهای مشترک پیرامون مسائل مورد علاقه دو جانبه، چند جانبه، منطقه ای و بین المللی و همچنین کمک به بازگشت آرامش و ثبات به منطقه شاخ آفریقا تاکید کردند.

براساس این یادداشت تفاهم طرفین در جهت کمک به صلح و امنیت پایدار، مبارزه با تروریسم و پدیده دزدی دریایی تلاش می کنند.

طرفین همچنین حمایت از اقدامات و ابتکار عمل اتحادیه آفریقا برای برقراری صلح و امنیت پایدار در سومالی را مورد تاکید قرار دادند.

در این یادداشت تفاهم بر ارائه کمکهای انسان دوستانه و همکاری های بهداشتی و صدور دارو به سومالی تصریح شد.