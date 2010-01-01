فرانسوا ویرگان با کتاب برگزیده‌ گنکور 2005 به ایران آمد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که برنده جایزه گنکور در سال 2005 بوده است توسط فرانسوا ویرگان نویسنده و فیلمساز بلژیکی- فرانسوی نوشته شده که در 68 سالگی در ماه مارس سال 2009، جانشین آلن رب‌گریه و صاحب سی‌ودومین کرسی دائم در آکادمی فرانسه شده است.

او درسال 2005 به دلیل نوشتن هشتمین رمانش با نام "سه‌ روز درخانه مادرم" جایزه معتبر گنکور را به خود اختصاص داد، رمانی که در آن مکثی طنزآمیز بر زندگی خویش داشته است.

ویرگان در "سه روز در خانه مادرم" از تمام آثار پیشینش سبقت گرفته است: یک کمدی و یک تراژدی حقیقی. شخصیت اصلی این کتاب نویسنده‌ای است که سعی دارد رمانی جاودانه خلق کند.

فرانسوا ویرگان با دریافت این جایزه توانست میشل هوئلوبک را که پر سر و صداترین رمان‌نویس امروز فرانسه است پشت سر بگذارد.

ویرگان درباره کتاب "سه روز نزد مادرم" به خبرگزاری "News from Russia" گفته است: این کتاب به شرح رابطه بین یک مادر که وضعیت جسمانی خوبی ندارد و پسرش که وضعیت روحی خوبی ندارد، می پردازد.

چاپ نخست این کتاب در قطع رقعی، در176 صفحه با شمارگان 1650 نسخه منتشرشده است. این کتاب با نام " سه روز نزد مادرم" در ایران شناخته شده است.

