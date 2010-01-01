انتقال 73 دانشجوی ایرانی خارج کشور به دانشگاههای علوم پزشکی داخل کشور

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 232 نفر متقاضی انتقال بوده اند که از این میان با توجه به ضوابط انتقال و شرایط این گروه از دانشجویان با انتقال 73 نفر به داخل کشور موافقت شد.

وی اضافه کرد: در رشته پزشکی چهار دانشجو به دانشگاههای علوم پزشکی تیپ 2 و 3 و 6 دانشجو به شعب بین الملل، در رشته دندانپزشکی 35 دانشجو به دانشگاههای علوم پزشکی تیپ 2 و 3 و 19 دانشجو به شعب بین الملل و در رشته داروسازی پنج دانشجو به دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو و سه و 4 دانشجو به شعب بین الملل منتقل شدند.

حسن زاده یادآور شد: در رشته های کارشناسی نیز هفت دانشجو به دانشگاههای علوم پزشکی تیپ 2 و 3 داخل کشور منتقل شدند.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات آیین نامه انتقال دانشجویان خارج از کشور به داخل، این انتقال با توجه به معدل و میزان طول دوره این افراد صورت گرفته است.