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۱۱ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۵۴

حسن زاده به مهر خبر داد:

انتقال 73 دانشجوی ایرانی خارج کشور به دانشگاههای علوم پزشکی داخل کشور

انتقال 73 دانشجوی ایرانی خارج کشور به دانشگاههای علوم پزشکی داخل کشور

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت از موافقت با 73 مورد انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارجی به دانشگاههای علوم پزشکی داخل کشور و شعب بین الملل خبر داد.

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 232 نفر متقاضی انتقال بوده اند که از این میان با توجه به ضوابط انتقال و شرایط این گروه از دانشجویان با انتقال 73 نفر به داخل کشور موافقت شد.

وی اضافه کرد: در رشته پزشکی چهار دانشجو به دانشگاههای علوم پزشکی تیپ 2 و 3 و 6 دانشجو به شعب بین الملل، در رشته دندانپزشکی 35 دانشجو به دانشگاههای علوم پزشکی تیپ 2 و 3 و 19 دانشجو به شعب بین الملل و در رشته داروسازی پنج دانشجو به دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو و سه و 4 دانشجو به شعب بین الملل منتقل شدند.

حسن زاده یادآور شد: در رشته های کارشناسی نیز هفت دانشجو به دانشگاههای علوم پزشکی تیپ 2 و 3 داخل کشور منتقل شدند.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات آیین نامه انتقال دانشجویان خارج از کشور به داخل، این انتقال با توجه به معدل و میزان طول دوره این افراد صورت گرفته است.

کد مطلب 1009221

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