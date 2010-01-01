عباس علی آبادی در گفتگو با مهر گفت: برای اینکه بتوان پاسخگوی نیاز مصرف برق در کشور باشیم باید هر سال بالغ بر 5 هزار مگاوات به ظرفیت شبکه برق کشور اضافه کنیم که این افزایش مستلزم تامین منابع مالی لازم است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه از ابتدای سالجاری تا کنون حدود 2 هزار و 500 مگاوات برق وارد مدار شده است، افزود: چنانچه وزارت نیرو بخواهد این ظرفیت را به 5 هزار مگاوات برساند باید منابع مالی لازم را در اختیار داشته باشد.

وی تصریح کرد: همه تلاش وزارت نیرو این است که بتواند مشوقهایی را برای بخش خصوصی و استفاده از سرمایه های این بخش در تولید برق به کار گیرد اما به هر دلیل در حال حاضر حضور این بخش در تولید برق کم رنگ است.

به گفته علی آبادی، ضرورت دارد بخش خصوصی با حمایتهای دولت فعالیتهای بیشتر را در زمینه تامین برق صورت دهد، این در حالی است که به دلیل اینکه بنگاه برق در حال حاضر باید با قیمت تکلیفی برق را بفروشد و از سوی دیگر، در لایحه بودجه پیش بینی برای جبران مابه التفاوت قیمت واقعی و تکلیفی برق صورت نگرفته، وزارت نیرو با کمبود منابع مالی روبرو است.

وی اظهار داشت: البته راهکاری توسط دولت و مجلس در حال پیش بینی است که امید می رود به نتیجه برسد و منابع لازم برای رساندن ظرفیت تولید برق به 5 هزار مگاوات در سال جاری محقق شود.