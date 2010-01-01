نظارت نظام مهندسی در ساخت و سازها ادامه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نیکزاد در جلسه شورای مسکن استان کرمان با تاکید بر لزوم مقاوم سازی در امر ساخت و ساز و نظارت نظام مهندسی در این زمینه گفت: همچنان اعتقاد به نظارت نظام مهندسی در امر ساخت و ساز داریم و مهندسی و نظارت در این زمینه حذف نشده است.

وی افزود: در بازدید از یک پهنه در شهرستان بم، در برخی ساختمانها شاهد اجرای شمع زنی بودیم در حالیکه در ساختمانهای مشابه این اقدام انجام نگرفته بود و به همین دلیل نسبت به نظارت دقیق به خصوص در بحث مقاوم سازی تاکید داریم.

وی گفت: اگر باید این اقدام انجام شود چرا در همه ساختمانها صورت نمی گیرد یا اینکه شمع زنی نیاز است که باید در همه ساختمانها باشد و اگر نیست چرا انجام می شود که در این زمینه نظام مهندسی باید دقت بیشتری داشته باشد.

نیکزاد گفت: نقش نظام مهندسی در این زمینه تنها نقش نظارتی است و نباید در زمینه عقد قرارداد با پیمانکار دخالت داشته باشد چون این مسئله از نظر ما قابل قبول نیست.

وی با اشاره به لزوم پرداخت تسهیلات مسکن بانکها در سال 87 گفت: پرداخت تسهیلات بانکی در بخش مسکن در سال 88 تخصصی شده است و بانک مسکن در این زمینه خط اعتباری دارد اما بانکهای باید در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن مربوط به سال 87 به تعهدات خود در یک بازه زمانی مشخص عمل کنند.

وی تامین مسکن و اشتغال را از اساسی ترین نیازهای جامعه دانست و گفت: اگر این مشکلات حل شود بسیاری از معضلات جوانان برطرف خواهد شد که مسئولان باید در این خصوص تلاش بیشتری به خرج دهند.

نیکزاد افزود: تلاش دولت در زمینه هموار کردن مشکلات مسکن مهر متمرکز شده است و در این زمینه مسئولان استانی نیز باید همکاری لازم را داشته باشند.

وی افزود: اگر مجموعه مدیران اجرایی استان از مسکن مهر حمایت نکنند در نهایت کار خوب پیش نمی رود.

نیکزاد در ادامه بر حل مشکلات بازسازی شهر بم و بروات تاکید کرد و از تصویب اختصاص اعتبار برای تکمیل بازسازی در بخشهای مسکن، تجاری و مراکز مذهبی در این شهر خبر داد.

وی همچنین تاکید کرد: برای اتمام بحث آوار برداری در این شهر نیز 12 کمپرسی و دو دستگاه لودر در اسرع وقت به مدت 15 روز در اختیار شهرداری های بم و بروات قرار گیرد.