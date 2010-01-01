ماهیت فلسفه بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به بررسی ماهیت فلسفه یا به عبارت دیگر فلسفۀ فلسفه پرداخته است.
این کتاب درسگفتارهای تیموتی ویلیامسون در دانشگاه براون است.
نویسنده در این کتاب موضوع چرخش زبانی را رد میکند. او در این اثر به فلسفه قرن بیستم به طور ویژه میپردازد.
نویسنده در این اثر به شیوه تفکر فلسفی و روششناسی فلسفه میپردازد و روشهای فکری غیر فلسفی را مورد بررسی قرار میدهد.
ویلیامسون در این کتاب این موضوع را مورد توجه قرار میدهد که ماهیت فلسفه و روش فلسفی در گذشته و حال چه بوده است.
این کتاب با عنوان "فلسفۀ فلسفه" توسط انتشارات جان ویلی و سانز منتشر شده است.
نظر شما