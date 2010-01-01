اکبر خامین به خبرنگار مهر گفت: اکران فیلم به طور رسمی از فردا شنبه شروع میشود، در روزهای قبل به دلیل مراسم عزاداری عاشورا سینماها تعطیل بود و نمایش فیلمهای کمدی رونق نداشت، میتوان گفت از فردا رقابتهای فیلمهای روی پرده برای جذب مخاطب شروع میشود.
وی ادامه داد: اغلب این کمدیها داستان و حال و هوایی یکسان دارند، "دختر میلیونر" هم از این قاعده مستثنی نیست و شبیه بیشتر این کمدیها است، قصهای ساده و مفرح دارد و مخاطب را سرگرم میکند اما یکی از امتیازهای فیلم حضور بازیگران محبوب طنز است که میتواند در جذب مخاطب کمک کند.
این کارگردان افزود: سینمای کمدی با ستارههایش مفهوم دارد و مردم این ستارهها را دوست دارند و به خاطر آنها به دیدن فیلمها میروند، حضور مهران غفوریان و یوسف تیموری میتواند برای مخاطب "دختر میلیونر" جذاب باشد.
خامین با اشاره به زمان اکران فیلم گفت: فصل پائیز و زمستان یک دهه پیش فصل پررونقی برای اکران بود، امیدوارم در فاصله زمانی که با جشنواره فیلم فجر داریم "دختر میلیونر" بتواند مخاطب جذب کند و در ارتباط با مردم موفق باشد.
در این فیلم کمدی مهران غفوریان، یوسف تیموری، ثریا قاسمی، راحله میرزایی، مهتاب رباطی و... به ایفای نقش میپردازند. "دختر میلیونر" سومین کار خامین پس از "بالای شهر پائین شهر" و " سلام سرزمین من" است.
از عوامل تولید این فیلم میتوان به نویسنده: رضا درمیشیان، مدیر فیلمبرداری: مجتبی رحیمی، صدابردار: محمدرضا یوسفی، طراح صحنه و لباس و تهیهکننده: اصغر بانکی اشاره کرد.
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