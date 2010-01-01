سالن شش هزار نفری ساری تا سال 90 تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، نصرالله پریچهره صبح جمعه در حاشیه بازدید از سالنهای ورزشی مصوب سفر دولت در جمع خبرنگاران خبرگزاری ها در ساری به بازدید شب گذشته رئیس سازمان تربیت بدنی از پروژه شش هزار نفری ساری اشاره و تصریح کرد: احداث سالن شش هزار نفره و پیست دوچرخه ‌سواری ساری که چند سالی احداث آن به تاخیر افتاده است باید شدت گیرد.

مدیرکل تربیت بدنی مازندران افزود: رئیس سازمان تربیت بدنی در تسریع در اجرای این پروژه تاکید کرده و سعیدلو در این بازدید دستور داد تا با تزریق مالی مناسب تا پایان سال هزار و 390 عملیات احداث این پروژه ورزشی به اتمام برسد.

پریچهره خاطرنشان کرد: توقف پروژه پیست دوچرخه سواری در ساری بسیار نگران ‌کننده شد که باید در نخستین فرصت برای نصب سقف و پیست چوبی بررسی ‌های لازم صورت گیرد.

وی درباره تکمیل پروژه‌های نیمه تمام به شرط اعمال یک درصد بودجه برای ورزش تصریح کرد: اگر تمام دستگاه‌ های اجرایی در راستای بند ب ماده 117 یک درصد بودجه خود را به ورزش اختصاص دهند پروژه‌ های نیمه تمام ورزش استان تا دو سال آینده به اتمام می‌رسد.

سعیدلو جهت شرکت در مراسم چهلمین روز درگذشت کردان به مازندران سفر کرده است.