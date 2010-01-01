مردم محوری در برنامه های دهه فجر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، فرماندار خرم آباد در جلسه شورای اداری شهرستان خرم آباد در محل فرمانداری اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی چون بر پایه یک ایدوئولوژی محکم است روز به روز قویتر پیش خواهد رفت.

شریعت با اشاره به آرمانهای امام در تحقق انقلاب اسلامی، عنوان کرد: امروز نه تنها در بین کشورهای اسلامی بلکه در بین سایر کشورها تفکرات و عقاید امام خمینی تاثیرگذار بوده است.

روند رو به رشد اسلام ناب محمدی در دنیا

فرماندار خرم آباد با تاکید بر اینکه تفکر اسلامی یک تفکر ظلم ستیز است، افزود: این تفکر در کشور ما به سمتی پیش می رود که اسلام ناب محمدی هر روز نمودش بیشتر می شود.

شریعت تصریح کرد: این تفکر اسلامی باعث شده است دنیای استکبار احساس خطر کرده و به حرکت درآید، بنابراین برای مقابله با این تفکر برنامه ریزی های دراز مدت صورت داده اند اما به لطف خداوند در هر صحنه ای که وارد می شوند با شکست مواجه می شوند.

وی با تاکید بر اینکه انتخابات اخیر در ایران جزو سالم ترین انتخابات بود و کسانی که مدعی ناسالم بودن انتخابات هستند نیز به این امر واقف هستند، ادامه داد: مجریان این فتنه ها چه خواسته و چه ناخواسته آلت دست بیگانگان شده اند.

قطار انقلاب به سرعت در حال حرکت است

شریعت گفت: جمعیتی که دیروز در خرم آباد هتک حرمت فتنه گران به عاشورای حسینی را محکوم کردند یک جمعیت خودجوش بود که بدون هیچ اعلامی از جانب ما به خیابان ها آمدند و این نشانه توجه مردم به نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی مانند یک قطار به سرعت در حال حرکت است و افرادی که در مقابل آن حرکت می کنند بدانند که اگر عقاید خود را عوض نکنند از این قطار رو به پیشرفت باز خواهند ماند و این قطار آنها را جا خواهد گذاشت.

فرماندار خرم آباد با تاکید بر اینکه امروزه افراد جوان و نوجوانی هستند که با بینش و بصیرت نمی گذارند این انقلاب تنها بماند، یادآور شد: نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر قدرت مردم است و ما باید 31 امین سالگرد انقلاب را در حالی برگزار کنیم که پرشکوهتر از سالهای گذشته باشد.

تشکیل کمیته های 18 گانه دهه فجر در لرستان

شریعت همچنین با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی برای برگزاری برنامه های دهه فجر، افزود: در مراسم دهه فجر نیز باید محورمان مردم باشد و باید مردم محوری و مشارکت مردم را در برنامه هایمان جدی بگیریم.

وی با تاکید بر اینکه در برنامه های دهه فجر باید نو آوری و ابتکار داشته باشیم، تصریح کرد: در برنامه هایمان علاوه بر روشنگری برای جوانان باید برنامه ها با جذابیت هم همراه باشند.

فرماندار خرم آباد یادآور شد: در قالب ستاد دهه فجر استان لرستان 18 کمیته تشکیل شده است که این کمیته ها تحت عنوان هایی کمیته نظارت و ارزیابی، کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی، کمیته مساجد، کمیته ایثارگران، کمیته اصناف، کمیته دانشجویی، کمیته کارگری، کمیته زنان و جوانان، کمیته بسیج، کمیته کودک و نوجوان، کمیته ورزش، کمیته تعاون و تشکلهای مردمی، کمیته روستایی و عشایری، کمیته مراسم، کمیته پشتیبانی و کمیته فضاسازی و تزئینات شهری و روستایی هستند.

شریعت با اشاره به تلاقی دهه فجر با ماه صفر، خاطرنشان کرد: هیچکدام از مراسمهای کمیته های مختلف منافاتی با برنامه های ماه صفر نخواهد داشت بلکه مطابق با برنامه های این ماه نیز خواهند بود چون نقطه عطف و آغاز انقلاب اسلامی از ماه صفر بوده است.