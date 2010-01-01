بیش از 78 هزار نفر برای دریافت آرم طرح ترافیک ثبت نام کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس فضل الله اسلامی افزود: از اوایل بهمن ماه هم به افراد واجد شرایط و هم افراد حقیقی و حقوقی که برای دریافت آرم طرح ترافیک سهمیه دارند اعلام خواهد شد تا نسبت به ارائه مدارک خود اقدام کنند.

وی تصریح کرد: متقاضیان باید مدارک مورد نیاز که متعاقبا اعلام خواهد شد را به دفاتر خدمات الکترونیک شهر ارائه دهند تا مراحل صدور مجوز آرم ها سپری شود و امیدواریم بتوانیم مجوزهای ورود به محدوده طرح ترافیک را تا پایان سال به متقاضیان تحویل دهیم.

مدیرکل اجرایی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران تاکید کرد: بازرسان ویژه ای برای نظارت دقیق بر روند دریافت مدارک، چاپ و صدور و توزیع آرم ها در نظر گرفته شده است که در دفاتر خدمات الکترونیک مستقر خواهند شد.

وی همچنین در مورد نرخهای آرم طرح ترافیک افزود: پس از نهایی شدن نرخ های مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک، هزینه ای که هریک از گروهها برای دریافت آرم طرح ترافیک باید بپردازند به زودی اعلام می شود.