  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۱ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۵۸

بیش از 78 هزار نفر برای دریافت آرم طرح ترافیک ثبت نام کرده اند

بیش از 78 هزار نفر برای دریافت آرم طرح ترافیک ثبت نام کرده اند

مدیرکل اجرایی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه مجموعا 78هزار و 300 نفر برای دریافت مجوز آرم طرح ترافیک ثبت نام کردند گفت: تا پایان دی ماه شرایط متقاضیان بررسی و پس از امتیاز بندی برای تعیین افراد در اولویت، نتایج مشخص می شود و به درخواست های ارائه شده پاسخ داده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس فضل الله اسلامی افزود: از اوایل بهمن ماه هم به افراد واجد شرایط و هم افراد حقیقی و حقوقی که برای دریافت آرم طرح ترافیک سهمیه دارند اعلام خواهد شد تا نسبت به ارائه مدارک خود اقدام کنند.

وی تصریح کرد: متقاضیان باید مدارک مورد نیاز که متعاقبا اعلام خواهد شد را به دفاتر خدمات الکترونیک شهر ارائه دهند تا مراحل صدور مجوز آرم ها سپری شود و امیدواریم بتوانیم مجوزهای ورود به محدوده طرح ترافیک را تا پایان سال به متقاضیان تحویل دهیم.

مدیرکل اجرایی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران تاکید کرد: بازرسان ویژه ای برای نظارت دقیق بر روند دریافت مدارک، چاپ و صدور و توزیع آرم ها در نظر گرفته شده است که در دفاتر خدمات الکترونیک مستقر خواهند شد.

وی همچنین در مورد نرخهای آرم طرح ترافیک افزود: پس از نهایی شدن نرخ های مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک، هزینه ای که هریک از گروهها برای دریافت آرم طرح ترافیک باید بپردازند به زودی اعلام می شود.

کد مطلب 1009232

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها