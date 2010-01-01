نیروگاه ‌های جزر و مدی در سواحل هرمزگان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالصاحب ارجمند صبح جمعه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: استفاده از انرژی‌های نو در تولید الکتریسیته در دنیا از اهمیت خاصی برخوردار است و دارا بودن استان هرمزگان از سواحل خلیج فارس استفاده از انرژی های نو در این استان لازم و ضروری است.

ارجمند تصریح کرد: در راستای اجرای طرحهای تحقیقاتی به منظور استفاده از انرژی‌ های نو و بهره‌ گیری از علوم جدید و پتانسیلها و قابلیتهای ویژه هرمزگان بیش از یک میلیارد و 200 میلیون تومان به این موضوع اختصاص داده شده است.

ارجمند بیان کرد: جهت استفاده از این انرژی ها تفاهمنامه ای میان دانشگاه هرمزگان جهت مطالعات و تحقیقات این طرح و شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان به امضا رسیده است.

به گفته وی، ‌بر اساس این تفاهمنامه دانشگاه هرمزگان خواسته در زمینه تولید برق از طریق انرژی خورشیدی، زمین گرمایی، بادی، جزر و مد، زباله و موج در مناطق مختلف این استان مطالعه و پژوهش می کند.

وی بیان کرد: این طرح تنها در استان هرمزگان قابل اجراست و هیچ نقطه ای از کشور پتانسیل اجرای این طرح را ندارد.

معاون برنامه‌ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان با اشاره به اینکه در صورت تایید اقتصادی بودن استفاده از انرژی های جزر و مد در تولید برق در تمام استان اجرایی خواهد شد، اذعان داشت: بر اساس مطالعاتی که در سال 85 صورت گرفته برخی از مناطق خلیج فارس امکان استفاده از انرژی جزر و مد برای تولید برق را دارا هستند.

وی افزود: تا کنون بندر پهل و لافت قشم به دلیل شرایط خاص آن امکان استفاده از انرژی جزر و مد دریا برای تولید برق وجود دارد که بستگی به نتایج پژوهش دانشگاه هرمزگان جهت اجرای این طرح دارد.

معاون برنامه ریزی و تحقیقاتی شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان بیان کرد: پتانسیل‌های لازم برای استفاده از انرژی‌های نو در تامین برق مناطق مختلف این استان وجود دارد و جاسک از مناطق مستعد در اجرای طرح استفاده از انرژی باد به دلیل موقعیت قرار گیری آن در کنار دریایی عمان در تولید برق محسوب می‌شود و مطالعات لازم برای اجرای آن نیز در حال انجام است.