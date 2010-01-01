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۱۱ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۳۳

یک نماینده مجلس:

شهروندان از کتابخانه‌های شبانه روزی استقبال می کنند

شهروندان از کتابخانه‌های شبانه روزی استقبال می کنند

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به اهمیت ارتقاء فرهنگ شهروندی بر لزوم ایجاد امکانات به منظور گسترش کتابخوانی برای شهروندان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احد خیری گفت: امروزه کتابخوانی و ارتقای سطح فرهنگی جامعه یکی از ضرورت‌های جامعه است و همه نهادها باید در این عرصه عزمی جدی داشته باشند.

وی با بیان اینکه مدیریت شهری در این عرصه برنامه‌های خوبی داشته است، گفت: یکی از برنامه‌های مد نظر، شبانه روزی کردن برخی کتابخانه‌هاست که این اقدام مطمئنا با استقبال شهروندان مواجه خواهد شد.

خیری افزود: شهر تهران باید شهر فرهنگ و اخلاق باشد و در این عرصه انصافا مدیریت شهری به صورت فعال وارد شده است.

این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم همکاری نهادهای دیگر با مدیران شهری برای گسترش و توسعه فرهنگی پایتخت گفت: فرهنگ موضوعی ریشه‌ایست و باید با عزمی راسخ همه نهادها به میدان بیایند و با برنامه‌های ابتکاری به ارتقاء آن کمک کنند.

وی گفت: همین موضوع شبانه روزی کردن کتابخانه‌ها اقدامی ابتکاری است که می‌تواند نیاز بخش‌هایی از جامعه را رفع کند. اینها اقدامات مهمی هستند که نباید به سادگی از اهمیت و ارزش آنها گذشت.

کد مطلب 1009235

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