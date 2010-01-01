به گزارش خبرگزاری مهر، احد خیری گفت: امروزه کتابخوانی و ارتقای سطح فرهنگی جامعه یکی از ضرورت‌های جامعه است و همه نهادها باید در این عرصه عزمی جدی داشته باشند.

وی با بیان اینکه مدیریت شهری در این عرصه برنامه‌های خوبی داشته است، گفت: یکی از برنامه‌های مد نظر، شبانه روزی کردن برخی کتابخانه‌هاست که این اقدام مطمئنا با استقبال شهروندان مواجه خواهد شد.

خیری افزود: شهر تهران باید شهر فرهنگ و اخلاق باشد و در این عرصه انصافا مدیریت شهری به صورت فعال وارد شده است.

این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم همکاری نهادهای دیگر با مدیران شهری برای گسترش و توسعه فرهنگی پایتخت گفت: فرهنگ موضوعی ریشه‌ایست و باید با عزمی راسخ همه نهادها به میدان بیایند و با برنامه‌های ابتکاری به ارتقاء آن کمک کنند.

وی گفت: همین موضوع شبانه روزی کردن کتابخانه‌ها اقدامی ابتکاری است که می‌تواند نیاز بخش‌هایی از جامعه را رفع کند. اینها اقدامات مهمی هستند که نباید به سادگی از اهمیت و ارزش آنها گذشت.