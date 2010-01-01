نعمت‌الله به خبرنگار مهر گفت: نگارش بخش عمده‌ای از فیلمنامه مجموعه تلویزیونی "جراحت " به پایان رسیده است و به احتمال فراوان پیش‌تولید این مجموعه به کارگردانی محمدمهدی عسگرپور به زودی آغاز می‌شود.

وی افزود: تنها نگارش دو قسمت از این مجموعه باقی مانده است و این دو قسمت همزمان با تصویربرداری نوشته می‌شود. این مجموعه به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی برای پخش از شبکه سه در ماه رمضان ساخته می‌شود.

"جراحت " درامی اجتماعی و روایتگر وقایع عجیب میان دو خانواده است، وقایع عجیبی که میان دو برادر میانسال اتفاق می‌افتد. سعید نعمت‌الله نگارش مجموعه "رستگاران"، فیلم سینمایی "حوالی اتوبان"، فیلم‌های تلویزیونی "مهمان حبیب خداست" و "روز بعد از خوشبختی" و ... را در کارنامه دارد.

محمدمهدی عسگرپور مجموعه "گل‌های گرمسیری" و فیلم‌های سینمایی "اقلیما" و "قدمگاه" را کارگردانی کرده است.