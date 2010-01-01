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۱۱ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۰۴

برای پخش در ماه رمضان/

عسگرپور "جراحت" را کارگردانی می‌کند

عسگرپور "جراحت" را کارگردانی می‌کند

محمدمهدی عسگرپور مجموعه تلویزیونی "جراحت " به نویسندگی سعید نعمت‌الله را برای پخش در ماه رمضان از شبکه سه کارگردانی می‌کند.

نعمت‌الله به خبرنگار مهر گفت: نگارش بخش عمده‌ای از فیلمنامه مجموعه تلویزیونی "جراحت " به پایان رسیده است و به احتمال فراوان پیش‌تولید این مجموعه به کارگردانی محمدمهدی عسگرپور به زودی آغاز می‌شود. 

وی افزود: تنها نگارش دو قسمت از این مجموعه باقی مانده است و این دو قسمت همزمان با تصویربرداری نوشته می‌شود. این مجموعه به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی برای پخش از شبکه سه در ماه رمضان ساخته می‌شود.

"جراحت " درامی اجتماعی و روایتگر وقایع عجیب میان دو خانواده است، وقایع عجیبی که میان دو برادر میانسال اتفاق می‌افتد. سعید نعمت‌الله نگارش مجموعه "رستگاران"، فیلم سینمایی "حوالی اتوبان"، فیلم‌های تلویزیونی "مهمان حبیب خداست" و "روز بعد از خوشبختی" و ... را در کارنامه دارد.

محمدمهدی عسگرپور مجموعه "گل‌های گرمسیری" و فیلم‌های سینمایی "اقلیما" و "قدمگاه" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1009238

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