هزینه ساخت مترو هر روز بالاتر می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، لاله افتخاری با بیان این خبر افزود: نمایندگان مجلس در راستای تامین اعتبارات مورد نیاز مترو طرح برداشت از اعتبارات صندوق ذخیره ارزی را با فوریت به تصویب رسانند و امیدواریم این اعتبارات هرچه سریعتر محقق شود تا مترو بتواند به توسعه سریعتر خود ادامه دهد.

وی افزود: نمایندگان مجلس از هر اقدامی که منجر به کاهش ترافیک شود حمایت می کنند به خصوص در شهر تهران که ترافیک یکی از معضلات اصلی شهر و شهروندان است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: بازدید نمایندگان مجلس از فعالیتها و اقدامات در دست اجرای مترو می تواند سبب واقف شدن آنها نسبت به مشکلات و همچنین حمایت جدی برای تسریع تامین اعتبارات مورد نیاز مترو شود.

وی با تاکید براینکه برای توسعه حمل و نقل عمومی باید از تمام ظرفیتها و امکانات موجود در کشور استفاده شود گفت: مترو هم از لحاظ کاهش ترافیک، ظرفیت بالای جابجایی مسافر، حفظ محیط زیست و کمک به کاهش آلایندگی ها و هم از نظر کاهش مصرف سوخت، ایجاد اشتغال، کاهش هزینه ها و زمان سفر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

افتخاری تصریح کرد: البته در کنار مترو باید به توسعه اتوبوسرانی و به کارگیری روشهای مختلف مانند ایجاد تقاطعهای غیر همسطح و... نیز توجه شود تا شاهد کاهش ترافیک باشیم و با ایجاد وسایل نقیله عمومی مناسب مردم خود ترجیح دهند از وسایل نقیله عمومی به جای خودروی شخصی استفاده کنند.