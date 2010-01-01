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۱۱ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۵۶

افتخاری:

هزینه ساخت مترو هر روز بالاتر می رود

هزینه ساخت مترو هر روز بالاتر می رود

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه توسعه سریع مترو باید مورد تاکید و توجه قرار گیرد گفت: هر روز که می گذرد هزینه های ساخت مترو بالاتر می رود و بر این اساس ممکن است قدرت خرید و توسعه مترو نیز با گذشت زمان پایین بیایید.

به گزارش خبرگزاری مهر، لاله افتخاری با بیان این خبر افزود: نمایندگان مجلس در راستای تامین اعتبارات مورد نیاز مترو طرح برداشت از اعتبارات صندوق ذخیره ارزی را با فوریت به تصویب رسانند و امیدواریم این اعتبارات هرچه سریعتر محقق شود تا مترو بتواند به توسعه سریعتر خود ادامه دهد.

وی افزود: نمایندگان مجلس از هر اقدامی که منجر به کاهش ترافیک شود حمایت می کنند به خصوص در شهر تهران که ترافیک یکی از معضلات اصلی شهر و شهروندان است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: بازدید نمایندگان مجلس از فعالیتها و اقدامات در دست اجرای مترو می تواند سبب واقف شدن آنها نسبت به مشکلات و همچنین حمایت جدی برای تسریع تامین اعتبارات مورد نیاز مترو شود.

وی با تاکید براینکه برای توسعه حمل و نقل عمومی باید از تمام ظرفیتها و امکانات موجود در کشور استفاده شود گفت: مترو هم از لحاظ کاهش ترافیک، ظرفیت بالای جابجایی مسافر، حفظ محیط زیست و کمک به کاهش آلایندگی ها و هم از نظر کاهش مصرف سوخت، ایجاد اشتغال، کاهش هزینه ها و زمان سفر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

افتخاری تصریح کرد: البته در کنار مترو باید به توسعه اتوبوسرانی و به کارگیری روشهای مختلف مانند ایجاد تقاطعهای غیر همسطح و... نیز توجه شود تا شاهد کاهش ترافیک باشیم و با ایجاد وسایل نقیله عمومی مناسب مردم خود ترجیح دهند از وسایل نقیله عمومی به جای خودروی شخصی استفاده کنند.

کد مطلب 1009242

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