اظهارات جنگ طلبانه فرمانده ارتش هند نگران کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری هند، "دیپاک کاپور" فرمانده ارتش هند روز پنج شنبه در اظهاراتی از لزوم جنگ علیه پاکستان و چین خبر داده بود.

وی تاکید کرد بود: دهلی نو آمادگی جنگ علیه این دو کشور که دشمنان هند هستند را دارد.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان سخنان فرمانده ارتش هند را غیر قابل درک دانست و افزود: این اظهارات بیانگر این مسئله است که دهلی نو به تمایل اسلام آباد در زمینه صلح از موضع ضعف می نگرد.

وی با تاکید بر اینکه پاکستان از مرزهای خود با قدرت حفاظت می کند، اضافه کرد: هرگز به کسی اجازه خدشه وارد کردن بر توان دفاعی مان را نمی دهیم.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با تاکید بر لزوم پایبندی هند به از سرگیری مذاکرات صلح، افزود: هم اکنون توپ موضوعات معلق مانده در روابط دو جانبه در زمین هند است.

خاطر نشان می شود، پاکستان و هند تاکنون به علت اختلافات خود در مسئله کشمیر سه بار با یکدیگر جنگ داشته اند. همچنین مذاکرات صلح میان این دو کشور دارنده تسلیحات هسته ای که از سال 2003 آغاز شده است، تاکنون در حل اختلافات اساسی نتیجه ای نداشته است.

پیش از منابع رسانه ای پاکستان از اتحاد مثلث آمریکا، رژیم اسرائیل و هند برای بی ثباتی در پاکستان خبر داده بودند.