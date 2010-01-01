تامین تجهیزات پزشکی بیمارستان خاش در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رحمت الله حافظی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در ادامه بازدیدهای استانی خود به اتفاق نماینده مردم میرجاوه و خاش در مجلس شورای اسلامی از مراکز بهداشتی-درمانی شهرهای میرجاوه، لادیزه، جون­آباد، کوته و خاش بازدید کرد.

در جریان این بازدید مطالعه بیمارستان 36 تختی میرجاوه در دستور کار قرار گرفت. همچنین تامین دستگاه سی­تی­اسکن، اکوکاردیوگرافی و دیگر تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان خاش از نتایج این بازدید بوده است.

حافظی با حضور در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه که در محل شبکه بهداشتی-درمانی شهرستان خاش برگزار شد، ضمن بررسی طرحهای در حال اجرا و استماع گزارش وضعیت بهداشتی-درمانی منطقه بر توسعۀ خدمات بهداشتی منطقه و خدمت رسانی به مردم از سوی مسئولان بهداشتی استان تأکید کرد.

وی در حاشیه بازدید از مناطق مذکور با مردم این مناطق دیدار و مشکلات آنان را بررسی کرد.