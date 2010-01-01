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۱۱ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۴۰

در بازدید معاون وزیر بهداشت /

تامین تجهیزات پزشکی بیمارستان خاش در دستور کار قرار گرفت

تامین تجهیزات پزشکی بیمارستان خاش در دستور کار قرار گرفت

تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان شهرستان خاش در جریان بازدید معاون وزیر بهداشت از مراکز بهداشتی-درمانی استان سیستان و بلوچستان در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رحمت الله حافظی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در ادامه بازدیدهای استانی خود به اتفاق نماینده مردم میرجاوه و خاش در مجلس شورای اسلامی از مراکز بهداشتی-درمانی شهرهای میرجاوه، لادیزه، جون­آباد، کوته و خاش بازدید کرد.

در جریان این بازدید مطالعه بیمارستان 36 تختی میرجاوه در دستور کار قرار گرفت. همچنین تامین دستگاه سی­تی­اسکن، اکوکاردیوگرافی و دیگر تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان خاش از نتایج این بازدید بوده است.

حافظی با حضور در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه که در محل شبکه بهداشتی-درمانی شهرستان خاش برگزار شد، ضمن بررسی طرحهای در حال اجرا و استماع گزارش وضعیت بهداشتی-درمانی منطقه بر توسعۀ خدمات بهداشتی منطقه و خدمت رسانی به مردم از سوی مسئولان بهداشتی استان تأکید کرد.

وی در حاشیه بازدید از مناطق مذکور با مردم این مناطق دیدار و مشکلات آنان را بررسی کرد.

کد مطلب 1009251

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