لزوم توجه سیاسیون به گرداب ناشی از مجادلات/ ملت با کسی مماشات نمی کند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان خراسان رضوی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه مشهد طی سخنانی با اشاره به شرایط فعلی کشور اظهار داشت: همه شما شنیدید کشور ما در شرایط فعلی دچار فتنه شده است. فتنه یک امتحان و آزمون است و ملت ما همیشه با هوشیاری با آن برخورد کرده است.

وی با بیان اینکه ایمان بدون بصیرت سعادت یک انسان را تامین نمی کند، گفت: ایمانی مورد رضای الهی است که بتواند از درون فتنه ها عبور کند و صلابت خود را نشان دهد.

رئیس مجلس با طرح این سئوال که در چه شرایطی فتنه صورت می گیرد به چند خصوصیت در شکل گیری فتنه اشاره و یادآور شد: یکی از ویژگیهای ایجاد فتنه آن است که بین حق و باطل مشتبه سازی می شود. درحالی که در زندگی متعارف اینچنین نیست اما در گردباد فتنه حق و باطل آمیخته می شود. در فتنه حرف باطل خود را در ظاهر حق نما نشان می دهند و ممکن است کسانی که این شرایط را بوجود آوردند درون این طوفان فتنه به جای دیگری پرتاب شوند. فتنه به خود این افراد هم رحم نمی کند. گردابی که بوجود آید شرایط را از دست کسانی که فتنه را بوجود آوردند بیرون می کند، آتش فتنه فروخورنده فتنه گران است.

نماینده مردم قم در خانه ملت افزود: فتنه گران در زمان فتنه احساسات و عواطف را جریحه دار کرده و با شبهه افکنی به دنبال تفرقه افکنی هستند. از همه ابزارها استفاده می کنند تا بین صفوف و طبقات مختلف اختلاف ایجاد کنند. افتخارات قبلی جامعه را نفی می کنند از شعارهای ظاهرا جذاب استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه در شرایط غفلت فتنه تبعات منفی خواهد داشت، گفت: اگر صراط را درست تشخیص دهیم عواقب فتنه متفاوت خواهد بود، ما در شرایط غفلت با پیدایش تشکیلات فتنه مواجه خواهیم بود اگر با فتنه درست برخورد نشود ارزشها فراموش می شود و حاکمیت حاکمان سودجو، گروه گرا، قدرت طلب، دشمن حقیقت، هتاک و گستاخ بر جامعه مهیا می شود.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: اگر با فتنه درست برخورد شود پیامدهای مثبتی از جمله جدا شدن مرزها را در پی دارد. آنان که فتنه به پا کردند هم دنیا را از دست دادند هم آخرت را.

لاریجانی وجه مثبت دیگر از پیامدهای فتنه را ایجاد پختگی اجتماعی عنوان کرد و گفت: پیامد دیگر به فعلیت رسیدن استعدادهای یک ملت است؛ درون این مسائل استعدادهای ملت شکوفا می شود در سختیها و بلاها و مصیبتها استعدادها رشد می کند و عموما ملت های رنج کشیده گام های بلند برای پیشرفت دارند.

وی در ادامه به شیوه هایی از مبارزه با فتنه اشاره کرد و گفت: باید این شیوه ها را شناخت، اولین نکته عمل کردن بر اساس یقین است. مورد دیگر رجوع به قرآن است. خداوند می فرماید: "زمانی که فتنه ها چون ظلمت و تاریکی شما را یکپارچه فرا گرفت به قرآن پناه برید."

نماینده مردم قم در خانه ملت ادامه داد: تمسک به اهل بیت علیهم السلام روش دیگر است. همچنین مقاومت در برابر خواسته های نامشروع فتنه گران از دیگر راه های مبارزه با فتنه است زیرا فتنه گران گام به گام جلو می آیند.

لاریجانی بردباری و مدارا را روش دیگر مبارزه با فتنه دانست و گفت: در صورت بردباری و مدارا شرایط فتنه خود را بهتر نشان می دهد. تلاش برای آرام کردن اوضاع از روش های دیگر مبارزه است.

وی در ادامه با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی سراسر کشور در روز چهارشنبه خاطرنشان کرد: ملت ما با حضور خود نشان داد که از راه اسلام، اهل بیت و امام راحل (ره) عقب نشینی نخواهد کرد و اگر عده ای تصور می کنند با آتش زدن امکانات دولتی و شعارهای آمریکا پسند می توانند ملت را به عقب نشینی وا دارند اشتباه بزرگی می کنند. ملت ما نشان داد که در این مسیر با هیچ کس مماشات نمی کند.

رئیس مجلس تاکید کرد: آیا می خواهید با شعار علیه ولایت فقیه مجددا در کشور دیکتاتوری ایجاد کنید؟

وی در ادامه سخنانش به دخالت مقامات کشورهای غربی و آمریکا در امور داخلی ایران و ادعای حمایت از حقوق بشر از سوی آنان اشاره و همه این اظهارات را لفاظی بیش ندانست.لاریجانی گفت: ملت ایران فریب این الفاظ و رنگ ها را نمی خورد و پاسخ محکمی به آمریکا می دهد.

رئیس قوه مقننه خطاب به نمازگزاران و ملت ایران یادآور شد: شما مطئمن باشید ما پای اشد مجازات برای توهین کنندگان به امام حسین (ع) و مقدسات ایستاده ایم. همچنین ضروری است بخش های امنیتی اعم از وزارت کشور، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه پاسخ درستی به این درخواست ملی بدهند.

وی افزود: ضرورت دارد افرادی که در روز عاشورا توهین کردند و کسانی که مبدع این تحرکات هستند به مجازات سخت برسند.

نماینده مردم قم در خانه ملت خاطر نشان کرد: این گروه ضد دین و انقلاب در بستری که فراهم شده بود جرات کردند چنین اقداماتی انجام دهند. سیاسیونی که این مجادلات سیاسی را ایجاد کردند متوجه باشند که چه گردابی فراهم کرده اند که از درونش توهین به امام حسین (ع) خارج شد. این عده دچار سرگردانی شدند. نمی گوییم شما سوابق انقلابی و دینی ندارید اما باید مرزتان را با فتنه گران مشخص کنید وگرنه عامل تحریک می شوید.

رئیس مجلس خطاب به این عده گفت: چه میزان ناصحان و رهبر انقلاب در این خصوص صحبت کرده اند. انتظار ملت ایران است که این مشاجرات را تمام و وضعیت خود را روشن کنید. ما قصد توهین به شما نداریم ندای ملت را بشنوید و دست از این امور بردارید که نجات کشور در این است.

وی در ادامه خطاب به ملت گفت: ملت بدانید با این حضور شما در صحنه و پیام گویای شما، قطعا شما پیروز هستید و با تمسک به ولایت فقیه صراط مستقیم را می یابید و در شرایط تمسک به ولایت فقیه است که مسیر مشخص می شود.

لاریجانی مجددا تاکید کرد: شما فتنه گران بدانید ما حاضریم تا پای ولایت فقیه جانمان را بدهیم.

رئیس مجلس گفت: همه کسانی که در این ماجرا مناقشاتی را ایجاد کردند بدانند فرصت تمام شده و ملت حرف خود را زده است باید خود را با اراده ملت تنظیم کرده وگرنه سیل خروشان ملت آنها را به جای خود خواهد نشاند.

گفتنی است لاریجانی بعد از ظهر امروز به چناران سفر کرده و در جمع مردم این شهر سخنرانی خواهد کرد.