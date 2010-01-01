اسامی پذیرفته شدگان ظرفیت مازاد آزمون دکتری تخصصی پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی این گروه از پذیرفته شدگان منحصراٌ برای رشته هایی که داوطلب واجد شرایط در گروه ظرفیت مازاد داشته اعلام شده است. در رشته علوم تغذیه ظرفیت مازاد اعلام نشده است.

آزمون مرحله دوم (مصاحبه) روزهای دوشنبه 14 تا جمعه 18 دی ماه جاری بر اساس جدول اعلام شده از سوی وزارت بهداشت در محل مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارتخانه برگزار می شود.

آزمون مرحله دوم شامل بررسی توانایی های علمی و قدرت انتقال مطالب، سوابق آموزشی - پژوهشی و سوابق اجرایی است و داوطلبان باید مدارکی مستند دال بر سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی جهت ارائه به هیئت مصاحبه کننده، گواهی معدل یا مدرک معتبر نشان دهنده معدل، اصل و کپی یکی از مدارک زبان انگلیسی (MELAB, IELTS, TOEFL, MCHE,TOLIMO,MHLE) در تاریخ اول شهریور 86 تا 23 مهر 88 و مدارک استخدامی لازم را همراه داشته باشند.

کسانی که به عنوان پذیرفته شده مرحله اول ظرفیت مازاد معرفی شوند در روز مصاحبه باید نسبت به انتخاب محل تحصیل خود مطابق جدول ظرفیت اقدام کنند و فرم مربوطه را به مسئولان تحویل دهند.

پذیرفته شدگان مرحله اول ظرفیت مازاد باید فرم مربوط به تقبل هزینه را کامل کرده و پس از مهر و امضا رئیس دانشگاه در روز مصاحبه تحویل مسئول مربوطه دهند.

نتایج نهایی پذیرفته شدگان ظرفیت مازاد نیز 7 بهمن ماه سال جاری همزمان با سایر پذیرفته شدگان از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام می شود.

به گزارش مهر، آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) روز 8 آبان سال 88 در 5 شهر با رقابت 4 هزار و 12 نفر به طور همزمان برگزار شد و ظرفیت دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت سال تحصیلی 89-88 در 47 رشته 428 نفر، ظرفیت مازاد 70 نفر در 26 رشته و ظرفیت پذیرش شعب بین الملل هم 41 نفر اعلام شده است.